Amici 2018 anticipazioni classe, i concorrenti ufficiali sono 14: colpo di scena

Classe Amici 2018, tutti i concorrenti ufficiali

La puntata di Amici 2018 registrata il 30 novembre è stata molto impegnativa per tutti i concorrenti che hanno cercato di conquistare gli ultimi banchi rimasti. Le anticipazioni infatti parlano chiaro: non è stata una puntata esente da polemiche e anche su Twitter sono in molti a non condividere le scelte dei professori. C’è stato peraltro un colpo di scena, visto che la classe di Amici 18 doveva essere formata da 12 persone: sono stati aggiunti invece due posti, uno per un cantante lirico, e uno per una ballerina. I posti vacanti sono passati quindi da 7 a 9 con i ragazzi che, delusi, si son viste due persone passare avanti senza averle mai conosciute. Ed è anche questo ciò che il Web sta contestando su Twitter. Ma veniamo al dunque.

Concorrenti Amici 18: la classe ufficiale è al completo

I concorrenti di Amici 18 sono 14 e sono divisi tra 6 ballerini e 8 cantanti:

Ballerini : Anna Maria Ciccarelli, Arianna Forte, Marco Alimenti, Giusy Romaldi, Miguel Chavez, Mowgli;

: Anna Maria Ciccarelli, Arianna Forte, Marco Alimenti, Giusy Romaldi, Miguel Chavez, Mowgli; Cantanti: Alberto Urso, Alessandro Casillo, Daniel Piccirillo, Giacomo Eva, Giordana, Jefeo, Mameli, Tish.

I primi che vi abbiamo indicato nelle due liste di nomi sono proprio i due concorrenti entrati senza aver fatto il percorso che da loro ci aspettava: la Ciccarelli è una bravissima ballerina mentre Alberto Urso è il cantante lirico a cui abbiamo fatto cenno all’inizio.

I gossip sugli allievi di Amici 2018-2019: oltre il talento c’è di più

Amici 2018-2019 è stato subito testimone di forti polemiche: all’inizio è stata Giusy a farsi notare per qualche parola di troppo, al punto che è intervenuta la stessa Maria De Filippi; nel corso del tempo sono venute fuori anche altre personalità: pensate per esempio alle recenti discussioni tra i concorrenti per via della gara. E c’è di più, visto che si è parlato subito d’amore: tutti saprete con chi è fidanzato Miguel, che Alessandro Casillo soffre molto per una sua storia passata e che Giordana è infatuatissima di una nota ballerina del programma. E siamo ancora alle prime settimane: non osiamo immaginare ora cosa succederà, visto che la classe ufficiale di Amici si è formata!