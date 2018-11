Amici 2018 allievi litigano per alcune strategie: primi attacchi nella scuola

Allievi Amici 2018/2019 si scontrano: due cantanti non se le mandano a dire

I concorrenti di Amici 18 hanno litigato non appena è terminata l’ultima puntata andata in onda. Ci sono state delle parole che hanno fatto infuriare Alessandro Casillo, che ha dimostrato di non aver paura di sostenere delle discussioni. Nonostante ci sia l’occhio sempre vigile della telecamera. Ha avuto uno scontro con Yamatt, il quale ha sostenuto che non pensa ai confronti con gli altri allievi di Amici 2018/2019. Non pensa mai di avere dei rivali coi quali sfidarsi. Un pensiero che gli costerà caro? Nella scuola di Canale 5, ballerini e cantanti sono chiamati ogni giorno a confrontarsi tra di loro. Considerando che non ci sono i banchi per tutti!

Alessandro Casillo contro Yamatt: un’accesa discussione

Yamatt vuole fare bene le sue esibizione e non pensa assolutamente ai “più deboli” che potrebbero uscire prossimamente. Alessandro Casillo è invece dell’idea che bisogna pensare a delle strategie e che è impossibile andare avanti senza avere premeditato i possibili confronti con gli altri concorrenti. E una frase sul suo lavoro non è piaciuta a qualcuno… Casillo è convinto che bisogna avere una sorta di piano in mente per capire se si è in grado di avere dei voti migliori degli altri oppure no. Non ci sono posti per tutti. Ma, dopo le parole di Alessandro, Yamatt di Amici 18 ha risposto così: “Non potrai mai capire. Hai la mentalità troppo nobile. Ti stai ponendo sopra gli altri”. E poi lo ha mandato a quel paese. Alessandro di Io Canto si sta facendo notare in questa nuova edizione del talent show: prima per le lacrime versate per la sua ex fidanzata e ora per la litigata con Yamatt.

Gli ultimi gossip sui concorrenti di Amici 18

Giordana si è schierata dalla parte di Alessandro (suo grande amico, al quale ha raccontato la sua storia difficile) mentre Tish ha avuto delle belle parole per Yamatt. Apprezza il suo modo di pensare. Prime litigate ad Amici 2018/2019 e anche prime grandi confessioni: Ellynora ha parlato del suo matrimonio finito male e il cantante Mameli ha spiegato di avere una persona importante che lo aspetta a casa.