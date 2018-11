Alberto Urso cantante lirico Amici, dopo Ti lascio una canzone strega la Celentano

Alberto Urso è il cantante lirico di Amici 2018 con un passato a Ti lascio una canzone

Alberto Urso è il nuovo cantante lirico di Amici 2018. Una bella novità per alcuni, qualcuno di indesiderato per altri. Soprattutto per coloro che credono non sia stato giusto dare la possibilità di entrare a due ragazzi esterni. In pochi se ne sono accorti ma il cantante è già noto al piccolo schermo per aver partecipato a Ti lascio una canzone, come potete ben vedere nella foto che abbiamo messo in apertura. Servirà a mettere a tacere le polemiche di queste ore? Su Twitter in effetti parecchi stanno manifestando il proprio dissenso sul suo ingresso diretto, visto che ha impedito a due dei concorrenti già noti di entrare nel programma definitivamente (si fa per dire). Più in generale il pubblico sembra assolutamente in disaccordo con le scelte dei professori.

Alberto Urso nella squadra di Tish (che vince la puntata 5 a 0)

La registrazione di Amici 2018 infatti è stata incentrata sulla formazione della classe ufficiale attraverso il meccanismo delle sfide dirette – i professori hanno imposto di farle a chi invece in settimana aveva rifiutato -, e in molti stanno protestando per l’uscita di Kevin Payne e di Daniele Nocchi, il primo eliminato da Daniel Piccirillo, il secondo da Marco. C’è stata anche la prima sfida a squadre. Come riporta Il Vicolo delle News, i due capisquadra sono stati Giordana e Tish, il cui team ha vinto ben 5 a 0. Vediamo subito come sono state divise le squadre prima di passare ad Alberto Urso: