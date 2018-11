Daniele Nocchi Amici 18 dislessico e iperattivo: “Non riesco a leggere l’orologio”

Amici 2018/2019, la confessione di Daniele Nocchi su dislessia e iperattività

Il ballerino Daniele Nocchi è dislessico e iperattivo. Lo ha confessato ad Amici 18 mentre provava le coreografie che i professori gli hanno assegnato. Quest’anno più che mai, i concorrenti raccontato senza problemi della loro vita, senza tenere per sé molti segreti. Daniele ha imparato a convivere con la dislessia e con la iperattività ed è riuscito a trasformare quest’ultima in un motore per dare sempre il meglio di sé durante le performance. Non si ferma mai, Daniele di Amici 2018/2019, e vuole continuamente imparare. Gli insegnanti hanno già notato la sua strepitosa capacità di apprendimento. Sta lottando per un banco e sicuramente lo avrà!

Le dichiarazioni di Daniele Nocchi ad Amici 18

Il ballerino Daniele è stato definito “il danzatore più bravo”, ma stranamente non ha ancora un posto nella scuola. Lo avrà sicuramente presto. Le ultime anticipazioni di Amici ci fanno sapere che ci saranno delle belle sorprese! Adesso non si fa altro che parlare di Daniele Nocchi non solo per la sua brava, ma anche per la sua ultima confessione. Ecco cosa ha rivelato ad Amici di Maria De Filippi: “Non riesco a leggere l’orologio dalle 12 in poi. Ad esempio non so che ore sono le 18. Noi dislessici abbiamo tanti aspetti carini. Io, per studiare, uso una mappa concettuale con tanti colori. Appena vedo un colore, ricordo subito l’argomento collegato. Se ad esempio coloro di rosso Napoleone, poi me lo ricordo subito. Apprendo velocemente”.

Gli ultimi gossip di Amici di Maria De Filippi

Si sta parlando della dislessia di Daniele Nocchi, ma anche della storia difficile di Giordana. C’è stato anche chi ha pianto: Alessandro Casillo pensa e ripensa alla sua ex. Ma i gossip sui concorrenti di Amici 2018/2019 non finiscono mica qui. Cos’altro c’è da sapere? Una ballerina ha confessato di aver avuto un matrimonio, che però è finito da poco tempo. Tante informazioni che non fanno altro che rendere più interessanti ballerini e cantanti di Amici 18!