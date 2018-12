Ellynora gaffe su Alex Britti ad Amici 18: la reazione del cantante è esemplare

Amici 2018/2019, Ellynora ha fatto una gaffe sul figlio di Alex Britti

Forse in pochi si sono accorti della gaffe di Ellynora su Alex Britti ad Amici 18. In questa puntata del sabato, la cantante ha dovuto abbandonare la scuola. Aveva del talento, ma questo non è bastato a convincere i professori: Alex Britti, per esempio, le ha detto che è troppo rigida e dovrebbe lasciarsi andare di più, senza pensare troppo alla performance. Ellynora ha accettato questo giudizio. Sa che deve migliorare così come tutti i concorrenti di Amici 2018/2019. Prima di salutare i suoi compagni, ha però fatto una gaffe sul figlio di Alex Britti. Probabilmente, non conoscendo bene la vita privata di Alex Britti, ha detto una frase che non è potuta sfuggirci!

L’addio di Ellynora ad Amici 18 che fa discutere

“Spero che un giorno, quando tua figlia crescerà, ti chiederà di andare con te a un mio concerto”. Peccato che il cantautore non abbia una figlia, bensì un figlio! Si chiama Edoardo – in onore del celeberrimo Edoardo Bennato – ed è nato l’anno scorso. Alex non ha parlato molto né del bambino né della sua compagna Nicole. Nella terza puntata di Amici di Maria De Filippi, la reazione di Britti ha sorpreso perché, invece di correggerla, le ha augurato che possa succedere davvero. Dopo questa gaffe su Alex Britti, Ellynora ha salutato i suoi amici e quel ragazzo nei confronti del quale ha provato un certo sentimento.

Il primo messaggio di Ellynora dopo Amici 2018/2019

Nonostante non sia diventata una delle concorrenti di Amici 18, Ellynora ha fatto parlare molto di sé: aveva ad esempio raccontato di esser stata sposata prima di fare i casting. Ha accettato il giudizio dei professori e, su Instagram, ha appena pubblicato questo messaggio: “Una grandissima prova per me e, anche se in poco tempo, ho imparato molto e continuerò a lavorare a testa bassa come ho sempre fatto. Grazie Amici per avermi dato un’opportunità e per aver creduto in me. Essere la terza cantante in Italia per un programma così importante è comunque una vittoria”. Se volete sapere cosa succederà nella prossima puntata, dovete assolutamente leggere le ultimissime anticipazioni di Amici 2018/2019!