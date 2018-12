Amici 2018 terza puntata: Giordana piange per la sfida, eliminazioni inaspettate

By

Terza puntata Amici 18: cosa è successo oggi 1° dicembre 2018

Abbiamo assistito a una terza puntata di Amici 2018/2019 ricca di colpi di scena! Il primo? Sono entrati nella scuola due concorrenti mai visti durante i casting. Un cantante lirico e una ballerina temutissima da quelli che sono adesso diventati i suoi compagni. C’è stata anche la sfida di Giordana Angi, che ha pianto perché ha temuto di abbandonare il talent show di Canale 5. A Mameli, invece, è stato affidato un arduo compito da Rudy Zerbi. Riuscirà a portarlo a termine? E inoltre c’è stata la prima sfida a squadre: le due caposquadra scelte sono state Giordana e Tish. Quest’ultima ha ottenuto una vittoria schiacciante: non ha perso nemmeno una sfida!

Due nuovi concorrenti ad Amici 2018/2019

Ad Amici 18, è entrato un cantante lirico (del quale vi abbiamo già parlato largamente) che Maria De Filippi ha presentato così: “Lui è un ragazzo di 21 anni. Stash lo ha ascoltato per primo e adesso lo vedranno tutti i professori. Viene da Messina ed è un cantante lirico”. È entrata anche la ballerina Anna Maria Ciccarelli: “È stata vista dai professori di ballo. Anche per lei o banco immediato o lascia lo studio”. Col suo ingresso, il numero di cantanti e ballerini di Amici 2018/2019 è aumentato. E nella puntata di oggi 1° dicembre i concorrenti hanno detto addio ad alcuni compagni, come Ellynora, che ha saluto tutti facendo una gaffe su Alex Britti!

La classe di Amici 18 si è formata!

Questi sono i concorrenti di Amici 18 che si sono sfidati nella terza puntata per ottenere un posto nella classe e, leggendo le nuove anticipazioni, potrete farvi un’idea su chi saranno i prossimi che abbandoneranno la scuola:

Kevin Payne contro Daniel. I professori hanno scelto questa sfida perché sono due cantanti molto simili. Sono amici e per loro non è stato semplici sfidarsi. Vince Daniel; Marco contro Daniele. Il primo ballerino è convinto che avrà la meglio sull’altro. Per Daniele è un traguardo fare una coreografia di modern. Vince Marco; Mowgly contro Bad Matty. Si sono sfidati facendo freestyle. Vince Mowgly; Giacomo Eva, Ellynora e Alessandro Casillo in sfida. L’unica quasi-coppia di Amici potrebbe separarsi. Vincono Giacomo e Alessandro. Jeffeo, Giusy e Yamatt in sfida. Vincono Jeffeo e Yamatt.

La sfida di Giordana Angi: le lacrime della cantante

Quest’oggi c’è stata la prima sfida a squadre. La squadra di Tish ha avuto la meglio su quella di Giordana, che è stata messa in sfida diretta da Rudy Zerbi: “Non mi hai convinto con questa esibizione. Sei nella tua zona di comfort da quando hai ottenuto il banco. Voglio toglierti questa tranquillità che hai e farti ritornare col carattere che avevi prima. Per questo sei in sfida immediata”. Giordana ha dovuto affrontare Noemi e il critico musicale Paolo Giordano ha espresso il suo giudizio: “Giordana riesce a trasformare le canzoni rendendole sue. Ha anche un’ottima pronuncia. Scelgo Giordana”. Rudy ha poi dato una prova a Mameli: reinterpretare il brano Zingara di Iva Zanicchi!