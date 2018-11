Giacomo Eva ed Ellynora stanno insieme ad Amici 18? “Si sta innamorando”

By

Amici 2018/2019, Giacomo Eva ed Ellynora fidanzati?

Sta nascendo la prima coppia ad Amici 18? Ellynora e Giacomo Eva sono sempre più vicini. Si piacciono. A detta di Giordana, la ragazza avrebbe perso la testa per il biondino, che si è mostrato entusiasta per la confessione fatta dalla sua amica. Nuovi gossip ad Amici 2018/2019 che inscuriscono sempre di più i telespettatori che, oltre a essere interessanti al talento di cantanti e ballerini, vogliono anche conoscere in maniera sempre più approfondita le dinamiche che si stanno creando all’interno della scuola. Giordana Angi è la concorrente più interessata ai pettegolezzi. È stata lei, infatti, ad aver rivelato a Giacomo l’infatuazione di Ellynora. Giordana sarà la nuova Cupido della classe di Amici 18? Ha ammesso di vedere coppie ovunque!

La verità su Ellynora e Giacomo: sono davvero una coppia?

Giordana Angi, dopo aver fatto una confessione importante sulla sua vita privata, ha parlato degli ultimi gossip di Amici 18. Quelli che riguardano Ellynora. Per quest’ultima il suo matrimonio è un ricordo lontano e adesso è pronta a innamorarsi di nuovo. Pare che il suo cuore batta per Giacomo. Queste sono state le ultime parole dette da Giordana sulla cantante: “Non sto dicendo un segreto. Lei è veramente impazzita! Si sta innamorando di te. Trova un modo per avvicinarti a lei… vai! Io lo sospettavo già da prima. Ma adesso ho avuto la conferma”. Una confessione che ha riempito di gioia Giacomo e infatti si è immediatamente avvicinato a lei. L’interesse sembra proprio essere corrisposto! E, grazie a quest’ultima notizia, ha superato il suo ultimo brutto momento.

Amici 18 gossip: ecco cosa sta succedendo nella scuola

Con le anticipazioni di Amici 2018/2019 sappiamo quello che succederà nella prossima puntata del sabato mentre con queste news capiamo quali sono i reali rapporti tra i concorrenti. Per il momento gli unici che proverebbero attrazione reciproca sono Giacomo Eva ed Ellynora. Si metteranno insieme? Non stanno facendo parlare solo loro, ma anche Alessandro Casillo, a causa della polemica sul suo lavoro!