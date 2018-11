Giacomo Eva piange ad Amici 18, brutto momento: “Devo chiamare mamma”

Amici news: Giacomo Eva in lacrime per un pezzo che gli ricorda X Factor

Il cantante Giacomo Eva di Amici 18 ha avuto una imprevedibile reazione dopo l’assegnazione settimanale dei brani. Cosa è successo? Ha un brutto ricordo legato a una canzone in particolare: La descrizione di un attimo dei Tiromancino. Non appena ha ascoltato le prime note del brano, è diventato buio in viso. Ritiene che sia una delle canzoni più belle degli ultimi anni, ma gli risulta difficile riproporla perché l’ha cantata già a X Factor. Era a un passo dal ricevere un posto nel gruppo degli Under e proprio questo brano dei Tiromancino non gli ha permesso di proseguire. È stato un duro colpo!

La proposta di Alex Britti, Giacomo Eva confuso

La canzone La descrizione di un attimo lo ha messo in crisi. E infatti, dopo aver saputo delle assegnazioni, è corso in bagno a piangere. C’è stato un lungo sfogo: “Non so cosa mi sta succedendo. Britti mi ha dato un pezzo per colpa del quale sono uscito da X Factor. In questo momento, rifiutare mi sembra assurdo. Non so che fare. Adesso penso che potrei essere di nuovo eliminato per questo pezzo”. Gli è stato assegnato il brano proprio da Alex Britti, col quale c’è stata già una polemica. Non appena è entrato nella scuola di Amici 2018/2019, Giacomo Eva aveva spiegato che sarebbe uscito molto presto… Non riuscirà a superare la terza puntata del sabato?

Giacomo Eva madre: solo lei può capirlo

“Devo chiamare mia madre perché era con me quella volta. Ho bisogno di sentirla. Lei è l’unica che può capirmi”. La madre di Giacomo Eva era presente con lui quando aveva ricevuto la brutta notizia a X Factor. Solo lei può dargli la forza giusta per proseguire. La forza per affrontare il brano! Se dovesse rifiutare di farlo, Britti potrebbe dargli un altro zero. Non abbiamo scoperto solo dei momenti particolari legati al passato di Giacomo Eva, ma anche qual è la storia del professore Timor Steffens. Nuove dinamiche si stanno innescando all’interno della scuola: è avvenuta anche la prima grande litigata fra concorrenti!