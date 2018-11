Timor Steffens, storia del professore di Amici: la confessione fatta a Miguel

Amici 18, Timor Steffens racconta la sua storia

Timor Steffens è il nuovo professore di Amici 18. Un professore già amatissimo! Oltre a essere un coreografo con la “c” maiuscola, è anche un bel ragazzo e questo non fa altro che aumentare la curiosità nei suoi confronti. Ha fatto una strage di cuori anche nella scuola di Amici 2018/2019. Il suo pupillo, al momento, sembra essere Miguel Chavez, al quale ha raccontato la sua storia. Si rivede molto nel giovane ballerino e, non a caso, gli ha fatto delle confessioni che potrebbero spronarlo a fare sempre meglio. Non lo ha convinto con la sua ultima esibizione. Deve quindi cercare di convincerlo con le prossime, che verranno realizzate sempre da lui.

Il passato di Timor Steffens e la sua voglia di farcela

Dopo aver visto le sue lacrime di commozione ad Amici (ha forse pensato alla sua fidanzata?), adesso ha fatto delle importanti confessioni sul suo passato al ballerino Miguel. Ecco cosa ha detto: “Anche io ho imparato a danzare guardando i video su Internet. Io prima facevo freestyle. Poi, a 17 anni, quando ho iniziato a studiare in una vera scuola di danza, ho capito di essere il peggiore e questa presa di coscienza mi ha motivato moltissimo”. Al momento Miguel è quello meno preparato tecnicamente. Se non dovesse fare rapidamente dei progressi, rischia di essere il primo concorrente ufficiale a essere eliminato.

Amici news: Miguel seguirà le orme di Timor?

“Voi dovete ascoltare i miei insegnamenti così diventerete come figli. Non mi dovete mai deludere, però. Devi sempre dare il meglio di te perché dentro hai del talento”. Miguel quindi si deve affidare totalmente all’insegnante Timor Steffens. Se Miguel è sempre più motivato a fare meglio, non si può dire lo stesso di Giacomo Eva, che è scoppiato in lacrime! Sta passando un brutto momento. Alessandro Casillo è invece stato attaccato per una frase detta sul suo lavoro e qualche concorrente è più in difficoltà di altri nella preparazione delle esibizioni. Non avete ancora letto le anticipazioni sulla puntata del sabato di Amici?