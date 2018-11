Alessandro Casillo lavoro, polemica ad Amici 18: “Competo per la promozione”

Amici 18, Alessandro Casillo e il lavoro: scoppia la polemica!

Se inizialmente sembra che tutti i concorrenti di Amici 2018/2019 vadano d’amore e d’accordo, poi nel corso del tempo emergono delle antipatie covate durante i casting. E che esplodono solo una volta che si ritrovano nella scuola! Abbiamo scoperto, per esempio, che non corre buon sangue fra Alessandro Casillo e Yamatt. E molto presto conosceremo anche le prime rivalità. C’è anche chi si sopporta a fatica e qualcun altro che non ritiene meritevoli di avere un banco alcuni allievi di Amici 18. Adesso una frase sul lavoro di Alessandro Casillo ha fatto scatenare la polemica e Yamatt gli ha risposto senza freni. Una discussione, la loro, che verrà trascinata sicuramente per molte puntate.

Alessandro Casillo parla del suo lavoro e sorprende

“Io faccio l’idraulico – ha detto Alessandro Casillo di Amici 18 –. Prendo 1000 euro e competo con i miei colleghi per avere la promozione per guadagnare 2000 euro”. Questa frase non è piaciuta a Yamatt perché non vede la sua vita come una sfida continua con gli altri. Sono state queste parole ad aver scatenato un grande litigio! Qualche concorrente si è schierato dalla parte di Alessandro Casillo, appoggiando il suo pensiero, qualcun altro invece dalla parte di Yamatt. Non tutti vedono la scuola di Amici 2018/2019 come uno scontro infinito con gli altri, ma come un’opportunità per migliorarsi e diventare ballerini e cantanti professionisti. Un’altra polemica degna di nota è stata anche quella scoppiata durante la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi.

Le ultime polemiche di Amici 2018/2019

Nell’ultima puntata del sabato, abbiamo assistito anche alla forte commozione di Timor Steffens e alla proclamazione dei due nuovi concorrenti ufficiali di Amici 18. Il prossimo a entrare potrebbe essere proprio Alessandro Casillo, che non sta facendo parlare solo per la sua voce e per la litigata con Yamatt, ma anche per la sua complicata vita privata. Sul cantante i gossip non mancheranno mai!