Amici 2018, Martina sfida Mameli ma è polemica: Maria interviene e sorprende

Sfida Martina VS Mameli Amici 2018: polemica in puntata

Ancora polemiche ad Amici 2018 e questa volta Rudy Zerbi e Alessandra Celentano non c’entrano niente. Le news riguardano infatti la sfidante di Mameli, Martina, che ha polemizzato parecchio con la decisione di tenere lui dentro e lei fuori. Sembra più che altro che la ragazza non volesse imporsi sul cantante ma che volesse far capire a tutti che un posto dentro la scuola avrebbe dovuto essere suo e che quindi i professori hanno sbagliato a scartarla. A parlarle è stata proprio Maria De Filippi che a un certo punto ha deciso di fare un bel gesto. Vediamo subito cos’è successo.

Amici 2018, terribile sconfitta per la squadra di Giordana

Come forse saprete, nella quarta puntata di Amici 2018 la Celentano ha sorpreso tutti per una sua decisione e la sfida tra le due squadre ha visto perdere il team di Giordana che infatti è andato interamente in sfida. Sette persone dunque per un inizio edizione – sì, siamo ancora davvero agli inizi e tantissime cose devono ancora succedere – coi fiocchi e i controfiocchi. A sfidarsi è stata prima Giordana, che ha vinto; poi Giusy che anche se ha vinto ci sembra piuttosto vicina all’eliminazione; infine Mameli: proprio lui si è scontrato con Martina, vincendo a mani basse. Il giudice infatti era il maestro Pennino che ha sottolineato con forza come i ragazzi che sono dentro quest’anno sono molto più moderni rispetto agli sfidanti: un bel complimento dunque, con cui forse Rudy non sarà stato molto d’accordo; pensate infatti che Mameli prima della sfida è stato per tutta la puntata in sala relax perché non lo aveva convinto con la sua versione riarrangiata di Zingara. Ma torniamo a Martina.

News Amici 2018, la polemica della sfidante Martina e il gesto di Maria De Filippi

Se pensavate che le ultime news su Giulia De Lellis, oggi fidanzatissima con Irama, fossero già abbastanza per oggi, vi conviene cambiare idea perché in puntata sono successe cose interessanti. Il Vicolo delle News racconta infatti che dopo aver sentito Martina sfogarsi per non essere entrata Maria l’ha fatta esibire contro Tish: lo stesso giudice ha valutato in maniera positiva entrambe ma se avesse dovuto avrebbe fatto vincere la seconda. Un bel gesto, quello della De Filippi, che voleva dare semplicemente maggiore visibilità alla ragazza. Noi continuiamo a preoccuparci per Marco (che ha spiazzato anche la Celentano), continuiamo a informarci sulla vita privata di Alessandro Casillo (che continua a pensare alla sua ex) e ci stupiamo per le confessioni di alcuni concorrenti (pensate alle ultime dichiarazioni di JeFeo sulla famiglia). Dimentichiamo sempre però che ad Amici 2018 scoop, news e polemiche vengono anche da fuori!