Anticipazioni Amici 2018, 7 concorrenti a rischio ma è la Celentano a sorprendere

Amici 2018, anticipazioni 8 dicembre: Alessandra Celentano apprezza Miguel?

Le anticipazioni su Amici 2018 sono ricche di colpi di scena. Non c’è stato alcun eliminato ma nella puntata dell’8 dicembre ne vedremo davvero delle belle: come da titolo infatti ben sette concorrenti saranno a rischio eliminazione e Alessandra Celentano si mostrerà meno severa del solito nei confronti di un ballerino. Che sia diventata meno esigente col tempo? Ovviamente no: è che Miguel Chavez, il ballerino autodidatta che tutti stiamo imparando a conoscere, sembra avere davvero del talento e forse è proprio questo che ha colpito la maestra. Ad ogni modo domani ne sapremo di più. Adesso veniamo subito al dunque perché le anticipazioni sulla puntata dell’8 dicembre sono numerosissime.

Amici 2018 registrazione puntate 8 dicembre: Mameli non entra in studio e resta in sala relax

La registrazione – scrive Il Vicolo delle News – si è aperta con la verifica del lavoro svolto da Alessandro Casillo, Mameli e dal già citato Miguel. Il primo doveva interpretare in chiave moderna Vedrai vedrai di Tenco, il secondo doveva riarrangiare Zingara mentre l’ultimo doveva imparare a contare i tempi della danza. Mameli, l’innamoratissimo Mameli, è stato l’unico ad essere mandato in sala relax (punizione quest’ultima per chi non avrebbe convinto i professori) perché a Rudy non è piaciuto. Casillo (che intanto continua a pensare alla sua ex) ha invece superato brillantemente la prova e lo stesso ha fatto Miguel: quest’ultimo (chissà in che rapporti sarà con Noemi…) non solo ha dimostrato di aver imparato a contare ma è riuscito a farlo su una coreografia non studiata in precedenza. Cosa che la Celentano ha apprezzato tantissimo e che forse l’ha sorpresa. Non che siano le prime volte che la professoressa si sorprende quest’anno: recentemente infatti parlando con Marco è parsa visibilmente scossa dal suo racconto. E che dire del racconto di JeFeo sulla sua famiglia? Ma proseguiamo.

Le sfide a squadre di sabato 8 dicembre: tutte le anticipazioni sulla puntata

Le due squadre sono capeggiate sempre da Tish e da Giordana. La prima si chiama Sparta ed è composta da Giacomo Eva, Jefeo, Alberto Urso, Miguel Chavez, Arianna Forte e Mowgly; la seconda invece si chiama Atene ed è costituita da Mameli, Alessandro Casillo, Daniel Piccirillo, Giusy Romaldi, Mimmi (così si fa chiamare Anna Maria Ciccarelli) e Marco Alimenti. La sfida è stata vinta da Tish 3 a 1 e tutta la squadra di Giordana, cioè ben sette persone, ha rischiato l’eliminazione: si è partiti da Giordana che ha vinto da capo; è stato poi il turno di Giusy (che rischia davvero nelle prossime puntate): anche lei ha vinto nonostante l’incertezza di Emanuel Lo; ha concluso tutto Mameli con un’altra vittoria. Le restanti sfide saranno mandate in onda su Real Time tutte a partire da lunedì. E se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso: la sfidante Carlotta (che conosciamo già tutti) ha scatenato una polemica che ha spinto la stessa Maria a intervenire!