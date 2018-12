Amici 18, il tenore Alberto Urso attaccato dai cantanti e Giordana si contraddice

Alberto Urso attaccato da Giordana Angi: le critiche della cantante

Ogni volta che un nuovo concorrente fa il suo ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi viene prontamente bersagliato dagli altri. Qualcuno ha il coraggio di dirgli quello che pensa di lui, qualcun altro, invece, preferisce criticare alle spalle. È questo che hanno fatto Giordana e Mameli nei confronti di Albero Urso, il cantante lirico di Amici 18. Questo è il pensiero di Giordana: “Lui non trasmette per nulla. Bisogna mettergli contro un cantante che fa un’esibizione emozionante”. Mameli, con fare altezzoso, ha invece detto: “Lo batto io! A me non fa paura per niente”. Ma tutte queste certezze chi gliele ha date? Alberto, a differenza sua, ha ricevuto addirittura un 10 da Stash Fiordispino e ha una delle medie più alte (se non la più alta) tra i concorrenti di Amici 2018/2019.

Alberto Urso dà un’elegante risposta a Giordana… che scoppia in lacrime!

Dopo quelle parole, Giordana Angi ha ricevuto dei complimenti da parte di Alberto Urso, dimenticando quello che gli aveva detto parlando con Mameli: “Grazie. Per me il tuo parere conta un sacco”. La produzione, accortasi del fare contraddittorio di Giordana, ha permesso a tutti i concorrenti di Amici 18 di ascoltare quello che la cantante ha detto sul tenore: “Io con Formidable posso battere la sua Your song!”. Alberto non si è alterato minimamente, dicendo che questo non cambia il pensiero positivo che si è creato su Giordana. Delle parole che hanno fatto sentire terribilmente in colpa Giordana, che è scoppiata in lacrime: le ha versate sia per quello che ha detto ad Alberto (“Non mi piacciono i modi che uso”) sia per il grande litigio con Giacomo Eva.

Il sogno di Alberto Urso di Amici 18

Alberto Urso (che adesso abbiamo conosciuto meglio) ha voluto solo spiegare che lui emoziona meno di altri per una sola ragione: “Facendo un genere lirico mi è più difficile risultare emozionante. Io ho sempre studiato l’impostazione lirica. Spero in futuro di lavorare come cantante lirico, ma mi piacerebbe tanto fare il cantante pop-lirico. Mi piacerebbe essere come Andrea Bocelli”. Si parlerà molto di lui, ma anche di altri concorrenti che rischiano di uscire nella prossima puntata del sabato di Amici 18!