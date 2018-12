Giacomo Eva svela le strategie dei concorrenti di Amici 2018/2019

Giacomo Eva contro tutti: i concorrenti di Amici 18 hanno delle strategie?

Giacomo Eva è tra i concorrenti di Amici 2018/2019 che si espone di più. Quando non gli sta bene qualcosa, non ci pensa due volte a palesare il suo dissenso. Ora ha voluto chiarire – anche se non è sopraggiunto a un vero e proprio chiarimento – delle questioni lasciate in sospeso con Giordana e Mameli che, a suo dire, avrebbero messo a punto dei piani e scritto delle liste su quei cantanti e ballerini che dovrebbero uscire dalla scuola di Canale 5. Giacomo è tra questi. Secondo loro, non avrebbe dovuto ricevere il banco, per questo il cantautore, dopo aver ottenuto la maglietta, ha fatto un gesto che non è proprio piaciuto.

Giacomo Eva attacca Mameli e Giordana, il duo di “professori”

Una volta diventato un concorrente ufficiale nella terza puntata di Amici 18, Giacomo Eva ha fatto segno a Mameli di avere tra le mani la maglia, nonostante lui e Giordana lo avevano inserito nella lista dei “cantanti meno meritevoli di entrare nella scuola”. La questione si è riaperta una volta terminata la puntata del sabato: “Mi sono preso la maglia perché sapevo di meritarmela – ha detto Giacomo –. Noi tutti stavamo in una condizione di grande tensione e voi pensavate a fare la lista. Prima di sparare dei nomi, pensateci bene!”. Giordana Angi (chiacchieratissima per la sua vita privata) ha cercato di giustificarsi, ma senza successo e infatti è scoppiata in lacrime perché pensa che forse alcuni suoi atteggiamenti non vadano bene. Ha anche criticato il tenore di Amici senza conoscerlo minimamente!

Anticipazioni Amici 18: chi è a rischio eliminazione? Giacomo si salva

Con le ultime anticipazioni di Amici 2018/2019 sappiamo che un concorrente è a rischio eliminazione. Ma non è Giacomo Eva. Questo cantante si mette sempre in discussione e siamo certi che arriverà lontano all’interno della scuola di Canale 5. Giordana e Mameli lo volevano addirittura fuori dal talent show e invece diventerà sicuramente uno degli avversari più difficili da battere! Giacomo è convinto che Mameli e Giordana si sentano sempre in diritto di criticare perché hanno ricevuto la maglia prima di altri concorrenti di Amici 18. Ma ora hanno tutti un banco e dovranno dimostrare quello che veramente valgono. I professori potranno sempre ricredersi su alcuni allievi e potrebbero decidere di mandarli a casa… Speriamo che i prossimi eliminati non facciano delle gaffe come quella di Ellynora!