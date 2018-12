Giordana Angi attacca Miguel ad Amici 2018/2019: “So contare pure io”

Amici 18, Giordana Angi contro Miguel Chavez: l’affondo al ballerino

Giordana di Amici 18 è tra i concorrenti più schietti di quest’anno. Questo però non significa che tutto quello che dice deve essere ritenuto giusto. Adesso ha avuto qualcosa da ridire su Miguel Chavez, il ballerino preferito di Timor Steffens. Il coreografo non ha mai fatto mistero di essere interessato a lavorare con Miguel perché, secondo lui, riesce a dare il giusto valore alle sue coreografie. Certo, la strada è lunga e tortuosa prima di diventare un vero ballerino, ma Timor crede molto in lui ed è certo che riuscirà a tirare fuori tutto il suo talento. I pareri positivi di Steffens nei confronti di Miguel infastidiscono la squadra di Giordana Angi, che ha fatto ben intendere che Miguel viene sopravvalutato.

Giordana Angi troppo sicura di sé? La frase che non piace

Dopo il duro scontro tra Marco Alimenti e Timor Steffens, il ballerino di Amici 2018/2019 ha tirato in causa Miguel: a quest’ultimo è stato permesso di fare delle lezioni extra con Alessandra Celentano mentre lui non può lavorare con Timor perché il coreografo non lo ritiene all’altezza delle sue coreografie. E proprio a seguito di questo pensiero espresso da Marco è intervenuta Giordana Angi: “So contare pure io come Miguel. E allora significa che sono una ballerina?”. Secondo Giordana, i professori di Amici 18 userebbero due pesi e due misure: con Miguel sarebbero sempre clementi mentre con i componenti della sua squadra – Marco in primis – no. Ma Giordana è abituata a sferrare questo tipo di attacchi: avete letto cosa ha detto sul tenore Alberto?

Troppe polemiche ad Amici 2018/2019! Gli ultimi scontri

La squadra di Giordana è sicuramente quella più polemica: ha fatto dei paragoni poco carini tra una sfidante ed Emma Marrone e, nell’ultima puntata del sabato, c’è stato anche uno scontro tra Mameli e Rudy Zerbi. Cos’altro scopriremo con le prossime puntate di Amici di Maria De Filippi?