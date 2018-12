Amici 18, cantanti contro una sfidante: “Emma Marrone? È una brutta copia!”

Attacchi della squadra di Giordana a una sfidante di Amici 2018/2019

Alcuni cantanti di Amici 18 hanno avanzato delle critiche affilate contro una sfidante che potrebbe prendere il loro posto. Lo hanno fatto perché si credono troppo sicuri o perché temono che verranno sconfitti da un’eventuale sfida? Giordana Angi, come al solito, non ha peli sulla lingua e ha detto di non temere per nulla la sfidante Veronica – una cantante dalla grande voce – perché assomiglierebbe per certi versi a Emma Marrone. Anche se, secondo lei, Emma è irraggiungibile e quindi Veronica la scimmiotterebbe semplicemente. Della sua stessa opinione Daniel, che si è spinto anche oltre con un commento che non lascia di certo indifferenti.

Emma Marrone ad Amici 18: tirata in ballo per fare un infelice paragone

Ecco cosa ha detto Daniel di Amici sulla cantante Veronica: “Emma Marrone? È una brutta copia!”. Parole poco carine che, se dovesse perdere la sfida contro di lei, ricorderà per sempre. E magari la prossima volta commenterà con meno leggerezza. Ma come ha detto il tenore Alberto (recentemente distrutto proprio dalla squadra di Giordana): “Veronica è un cantante molto brava ed è quindi temibile”. I cantanti della squadra perdente devono fare molta attenzione a questa sfidante: assisteremo magari a una sfida proprio tra Daniel e Veronica? Non è certo che il concorrente di Amici 2018/2019 riuscirà a spuntarla. Anche se si è dimostrato sicuro di battere tutti.

Nuove eliminazioni ad Amici 2018/2019?

La nuova puntata del sabato di Amici 18 sarà molto dura anche per Miguel Chavez. In questi ultimi giorni, ha avuto molti problemi che potrebbero convincere i professori a eliminarlo. Succederà davvero? Quelli più al sicuro sono Tish, Alberto, Arianna e Jefeo, il trapper che ha svelato alcune curiosità sulla sua famiglia. Ultimamente si sta invece parlando tanto di Marco perché ha fatto una confessione su un incidente che lo ha visto protagonista e ha lasciato senza parole Alessandra Celentano.