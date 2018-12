Miguel eliminato da Amici 2018/2019? Non ce la fa più: “Ho un problema”

Amici 18 anticipazioni: Miguel eliminato? La preoccupazione sale

Miguel Chavez teme di perdere il suo posto ad Amici 2018/2019. Perché? Non crede di riuscire a stare al passo con gli altri perché, a differenza loro, non ha delle solidi basi che gli permettono di realizzare delle coreografie di alto livello. Questo è il suo pensiero, dettato da un momento di sconforto. Se i professori di ballo lo hanno voluto ad Amici 18 un motivo ci sarà! Miguel ha un grande potenziale e Timor Steffens lo sa bene: lo sta spronando molto per tirare fuori tutta la sua personalità mentre balla. I ritmi serrati caratteristici di una scuola come quella di Amici di Maria De Filippi hanno però mandato in tilt il ballerino, che si convince sempre di più di non meritare il banco che occupa.

Miguel Chavez deluso da sé stesso: lo sfogo

“Ho un problema – ha confessato Miguel di Amici 18 –. Alcune cose le faccio correttamente, altre invece creano dei problemi alla coreografia. Ma che figura faccio? A volte vado avanti e poi faccio dei passi indietro. Non voglio andare via. Lavoro tutta la settimana per niente. Ho una rabbia con me stesso… Sono sempre l’ultimo nelle cose. Non ho ancora raggiunto un certo livello. Ho fatto tutto anche per mia madre”. Miguel ha un rapporto speciale con la mamma così come Jefeo, che ha fatto una confessione decisamente inaspettata sulla sua famiglia.

Amici 2018/2019 concorrenti: Miguel e Marco a rischio

Ad Amici, Miguel Chavez vuole dimostrare di meritare davvero un posto nella scuola. Se Timor continua a fare il tifo per lui, qualche insegnante di ballo potrebbe cambiare idea sul suo conto: se non dovesse vedere dei veri progressi, Alessandra Celentano sarà la prima a richiedere la sua eliminazione! A rischio potrebbe esserci anche Marco, il ballerino che ha spiegato di aver subìto un trauma alla testa. Oltre che di questi due ballerini, si sta parlando molto anche di quello che è successo pochissimo tempo fa nella scuola: alcuni cantanti hanno tirato in ballo Emma Marrone per un motivo molto particolare.