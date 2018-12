Gianmarco Galati ballerino latino americano ad Amici: in passato stupì la Celentano

Il nuovo ballerino di latino americano è Gianmarco Galati: lo conosciamo tutti

Lui si chiama Gianmarco Galati ed è il nuovo ballerino di latino americano che ad Amici 2018 ha preso il posto di Giusy Romaldi. Un ragazzone alto e molto determinato che è entrato però in una puntata ricchissima di polemiche e che sicuramente farà parlare molto di sé. Non sappiamo infatti perché i professori di ballo non lo abbiano voluto sin da subito nella scuola; è certo tuttavia che Gianmarco ad Amici ha fatto la sua bella figura anche ai casting mostrando ai professori di sapersela cavare in altri stili. Ed è proprio questo in effetti che sembrava aver convinto gran parte della commissione.

Amici 2018, Alessandra Celentano soddisfatta dei casting di Gianmarco

Sappiamo bene che la situazione di Daniel Piccirillo e le polemiche di ieri potrebbero aver spostato la vostra attenzione su altro. Vogliamo sottolineare però che Gianmarco non ha rubato il posto a nessuno e che sin da subito ha dimostrato di essere talentuoso o comunque preparato. La sua versatilità e il suo impegno stupirono anche la Celentano; quando infatti il ballerino disse ad Alessandra che era preparato anche sulla danza contemporanea e sulla classica (che studia da 5 anni) lei si dimostrò molto entusiasta. “Vedo che hai addirittura Il Corsaro di repertorio”, esclamò la professoressa prima di chiederglielo, per poi dichiarare che “Ho molto da dire [sull’esibizione ndr], però è la prima volta che mi capita di vedere un ballerino di latino che mi fa una variazione di repertorio”. Dopo le polemiche che l’hanno coinvolta insomma la Celentano ha potuto tirare un respiro di sollievo.

Gianmarco Galati ad Amici 18, le motivazioni e le ultime news sul programma

Da parte sua Gianmarco Galati si è detto da sempre felice di poter provare ad entrare ad Amici; ai casting infatti dichiarò che voleva entrare "per avere nuove conoscenze e anche per spaziare con maestri nuovi". Oggi il suo sogno si sta avverando e speriamo che il ballerino possa arrivare fino alla fine.