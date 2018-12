Daniel Piccirillo fidanzata: il cantante di Amici 18 è innamorato? Risposta social

Daniel Piccirillo vita privata: la confessione del cantante di Amici 2018/2019

Daniel di Amici 18 è fidanzato o single? Le fan vogliono saperlo al più presto! Il cantante si è spesso vantato per aver avuto numerose relazioni, ma non si è mai innamorato. Non sa precisamente come dovrebbe essere la ragazza perfetta per lui perché non ci ha mai pensato a fondo. Durante i casting, Daniel Piccirillo aveva fatto intendere che il suo cuore fosse occupato da una persona speciale e adesso è invece emerso qualcosa di ben diverso. Il cantante di Amici 2018/2019 racconta spesso ai suoi sostenitori quello che gli succede durante la giornata e anche curiosità riguardanti la sua vita privata.

Daniel smentisce tutto: la verità sulla fidanzata

“Si sta spargendo la voce che sono fidanzato e invece non è così”. Quesa è stata la lapidaria frase del cantante. Tish sembra aver preso una bella cotta per un concorrente, Daniel inveve non nutre alcun particolare interesse né per le ragazze della classe né per quelle che si trovano al di fuori del contesto televisivo. Il motivo? Vorrebbe concentrarsi solo ed esclusivamente sulla carriera all’interno del talent show di Canale 5. Soprattutto dopo il problema avuto in puntata! Problema che non si dovrà mai più ripetere. Non ha tempo per pensare all’amore ma, se dovesse arrivare, di sicuro non lo respingerà.

Le ultime notizie su Amici di Maria De Filippi

Un altro cantante che fa chiacchierare tanto quanto Daniel Piccirillo di Amici 2018/2019, è il trapper Jefeo, che ha pubblicato su Instagram il suo numero di telefono! Avete letto l’ultimissima su Marco Alimenti? Il ballerino ha dovuto subire un’operazione all’occhio a seguito di un brutto episodio. Non finiranno di certo qui i gossip di Amici 18. Daniel si innamorerà di qualcuna nella classe? Il talent show è iniziato da poco e c’è ancora molto tempo per scoprire quali saranno le coppie di Amici 2018/2019 che si formeranno.