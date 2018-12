Tish e Alberto Urso stanno insieme? L’ultimo gossip ad Amici 2018/2019

Amici 18, Tish e Alberto Urso fidanzati? Il gossip sui cantanti

Sta nascendo un amore ad Amici 2018/2019? Nell’ultima puntata del sabato, Tish e Alberto Urso sono stati protagonisti di una performance canora in cui è emersa una certa sintonia. Maria De Filippi ha poi mostrato dei video in cui Tish era palesemente imbarazzata mentre provava col tenore. Alberto è un bel ragazzo e ha dei modi di fare che potrebbero conquistare la cantante, che comunque ha tenuto a precisare che sono solo compagni di squadra. Il pubblico a casa però non è convinto di questo e probabilmente nemmeno alcuni concorrenti di Amici 18. C’è stato poi un altro video di Alberto e Tish, in cui si è potuto notare che la loro intesa diventa sempre più forte, giorno dopo giorno. Ci riferiamo al video in cui stanno preparando l’Ave Maria di Schubert.

Frase sospetta di Alberto su Tish: cosa avrà voluto dire?

“Mi raccomando: dobbiamo spaccare! Le donne si innamorano più del ragazzo intelligente che di quello muscoloso”. Un’ultima frase, questa di Alberto Urso, che c’entrava ben poco con quello che stavano facendo. Ha voluto forse far intendere che Tish potrebbe perdere la testa per lui? Se non lo sapete ancora, Tish e Alberto fanno sempre la colazione insieme e non mancano mai le Instagram stories in cui si divertono un mondo. Oltre a questo speciale rapporto con Tish, Alberto di Amici 18 è riuscito a creare dei bei legami con i componenti della sua squadra… meno con quelli della squadra avversaria, che lo hanno criticato ingiustamente!

Amici gossip, Tish e Alberto Urso: le ultime novità

Sono entrambi riservatissimi. Dunque non sappiamo come si evolverà il rapporto tra Alberto e Tish di Amici 2018/2019. Ma è certo che il loro percorso sarà lungo e ricco di soddisfazioni. Adesso hanno un nuovo maestro di musica che ha appena lasciato il Gf Vip, il quale ha spiegato l’importanza di conoscere anche quei generi che sono lontani dal gusto dei ragazzi moderni. Come può essere la lirica. Nelle prossime puntate, oltre a far chiarezza sulla vita privata di alcuni concorrenti, sapremo anche che verso prenderà la polemica sollevata dal ballerino Marco Alimenti.