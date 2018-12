Alfonso Signorini ad Amici 18, nuovo professore di musica: il suo ruolo nella scuola

Amici 2018/2019 insegnanti: Alfonso Signorini nel cast

Alfonso Signorini è il nuovo professore di musica di Amici 18. Non sarà una presenza fissa, considerati i suoi numerosi impegni lavorativi, ma saltuariamente incontrerà tutti i concorrenti per parlare della musica in tutte le sue sfaccettature. Gli allievi lo hanno ascoltato con grande interesse, recependo bene il suo consiglio: imparare ad ascoltare diversi generi di musica perché tutti sono degni di essere ascoltati. Ecco qual è il ruolo di Alfonso Signorini ad Amici 2018/2019: “Sono qua a parlare di musica. All’inizio vedevate il tenore Alberto come un marziano perché molto probabilmente qualcuno di voi non ha mai ascoltato dal vivo questo tipo di genere. Voglio fare un esperimento con voi per capire meglio la musica. Dovete capire che tutta la musica è bella”.

Alfonso Signorini professore di musica ad Amici 18

Signorini non sarà quindi sempre presente e non avrà una funzione come quella degli altri insegnanti di Amici 18 (non assisteremo mai a discussioni come quelle di Marco e Timor Steffens!), ma comunque il suo ruolo è molto importante. Gli allievi hanno apprezzato la sua lezione e ne vorrebbero presto altre. Il giornalista – che in passato è stato un insegnante – ha voluto rendere ancora più aperta e ricettiva la mente dei giovani concorrenti di Amici 2018: “A fine lezione, vorrei lasciarvi con un punto di domanda: dobbiamo conoscere le emozioni dei ragazzi del passato che ascoltavano un altro genere”. A proposito di emozioni: è vero amore tra Tish e Alberto Urso?

La lezione di Signorini ai concorrenti di Amici 2018/2019

“Siete molto ricettivi – ha detto Alfonso Signorini ad Amici 18 –. Comprendete bene la musica. Vorrei fare un percorso con voi, delle nuove elezioni. Un artista completo non può non emozionarsi con questa musica. Segnatevelo. Di fronte all’arte dobbiamo emozionarci”. Rivedremo sicuramente Signorini, che è riuscito con poche semplici parole a creare una certa armonia nella classe, visto le ultime critiche da parte della squadra Atena nei confronti di Miguel Chavez!