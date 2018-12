Jefeo di Amici fa una pazzia: numero di telefono ai fan, poi si pente

Numero di cellulare di Jefeo: il gesto ingenuo del trapper di Amici 2018/2019

Jefeo di Amici 18 ha fatto una vera e propria pazzia! Ha reso pubblico per dieci minuti il suo numero di telefono e le fan innamorate perse di lui lo hanno salvato immediatamente. E poi cosa hanno fatto? Hanno tempestato Jefeo di messaggi e chiamate… ovvio! Il trapper non avrebbe mai immaginato una risposta di tale portata da parte dei suoi follower e infatti si è subito pentito di averlo fatto. Tramite le ultime Instagram stories, ha dimostrato che il suo cellulare è andato in tilt: è una vibrazione continua! Non riesce a fare più nulla e l’unico modo che ha per ritornare alla normalità è quello di bloccare le fan alle quali ha dato ingenuamente il proprio numero di cellulare. Siamo certi che non lo farà mai più.

La promessa di Jefeo ai fan… cellulare in tilt!

Sotto alla sua ultima foto di Instagram, Jefeo di Amici 2018/2019 ha scritto: “Se arriviamo a 4000 commenti, pubblico il mio numero di cellulare per dieci minuti nelle storie e risponderò ad alcuni”. In meno di un’ora ha superato i commenti richiesti e ha dovuto pubblicare il suo numero per non tradire la fiducia di chi lo segue. E ha reso pubblico il suo numero di telefono. Sì, lo ha fatto davvero! Ma in men che non si dica si è accorto di aver fatto una sciocchezza: “Niente… Ho capito che questo cellulare è da buttare! Volevo rispondere a qualcuna, ma è impossibile”. Però Jefeo sta facendo parlare anche per alcune curiosità riguardanti la sua famiglia. Una giornata, questa, ricca di succulenti news di Amici 18: Tish e Alberto Urso sono sempre più vicini!

Le ultime notizie su Jefeo di Amici

Quale sarà la prossima pazzia del trapper Jefeo? Sicuramente ne farà qualcun’altra: vuole sempre sorprendere i suoi follower! Seguaci sempre più numerosi, visto che piace… eppure molto! Il suo modo di cantare fa impazzire il pubblico di Amici di Maria De Filippi, ma vuole anche imparare altri generi: il nuovo insegnante di musica Alfonso Signorini potrebbe aiutarlo in questo.