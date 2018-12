Marco Alimenti operazione all’occhio: la confessione del ballerino di Amici 18

By

Marco Amici 18 operato all’occhio: le parole del ballerino su Instagram

Attraverso le Instagram stories, tutti i concorrenti di Amici 18 raccontano ai propri follower quello che hanno fatto nella scuola ed episodi passati della loro vita, alcuni anche molto delicati. Il ballerino Marco Alimenti, per esempio, ha spiegato di aver subìto un’operazione all’occhio dopo aver avuto una colluttazione con alcuni ragazzi. L’intervento è andato a buon fine, ma era comunque preoccupato per le conseguenze che avrebbe potuto avere su di lui e sulla danza, la sua più grande passione.

Cosa è successo a Marco Alimenti? Ora parla lui

Marco di Amici 2018/2019 ha avuto un trauma alla testa che non gli permette di fare determinante attività e inoltre è stato operato all’occhio. Ecco cosa ha raccontato ai suoi fan su Instagram: “Sono stato operato all’occhio per un problema alla testa. Mi hanno preso a calci sulla testa”. Marco, però, ha voluto subito chiudere il discorso. Molti fan gli hanno chiesto chi gli aveva provocato il trauma alla testa e il ballerino è stato molto conciso. Non vuole che vengano riaperte certe ferite. Forse scavando nelle sue emozioni (anche quelle più dolorose), Marco potrebbe convincere della sua bravura Timor Steffens dopo le dure parole che il coreografo gli ha detto.

News Amici 2018/2019: gli ultimi fatti successi dentro e fuori la scuola

Sono emerse diverse news di Amici 18: Marco è stato operato all’occhio, Jefeo ha reso il suo numero telefonico pubblico (per poi pentirsene) e Alberto Urso e Tish sono sempre più complici. Un’edizione di Amici di Maria De Filippi che ci sta dando diverse soddisfazioni! E scopriremo presto tanto altro ancora su questo concorrenti di Amici 2018/2019 e assisteremo ad altre polemiche… che ormai sono all’ordine del giorno. Marco Alimenti di Amici 18 ci farà qualche altra importante confessione?