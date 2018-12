Daniel problemi ad Amici 18 durante l’esibizione, interviene Maria De Filippi

Amici 2018/2019, problemi per Daniel: cosa è successo davvero?

Ci sono stati dei problemi tecnici per Daniel ad Amici 18. Ha dimenticato più volte il testo della canzone Complici: inizialmente si è giustificato dicendo che non riusciva ad ascoltare la sua voce, ma poi è emerso che aveva dimenticato una parte del testo a causa di un episodio accaduto il giorno precedente alla puntata. Bisogna dire, per essere i più chiari possibile, che anche durante il daytime lo abbiamo visto in difficoltà. Non riusciva mai a non sbagliare le parole del testo. Colpa dell’emozione, colpa forse dell’audio e colpa del problema raccontato da Maria De Filippi, Daniel non è riuscito a fare una buona performance e infatti a ottenere il punto è stata la squadra di Tish, che ha duettato col tenore Alberto Urso.

Maria De Filippi difende Daniel da eventuali critiche

Daniel, che si è mostrato più volte spavaldo (ha persino fatto un paragone poco carino tra una sfidante ed Emma Marrone), oggi in puntata ha dimostrato che è anche insicuro. E la De Filippi ha spiegato perché non è riuscito a cantare perfettamente la sua canzone: “Ieri sera ha visto la registrazione delle prove e gli è preso un colpo perché era calante. Può capitare. Una persona mi ha fatto notare che i monumenti del canto non erano proprio intonati. Non stare attentissimo. Imparerai a non essere calante. Puoi sempre imparare la tecnica, il resto no”. Daniel si è limitato a dire questo: “Mi dispiace davvero tanto”. Questi errori, però, non piacciono ai professori, che potrebbero decidere di mandarlo in sfida. A rischio potrebbe esserci molto presto Miguel (e lui sa perché!).

Grandi polemiche nella puntata del sabato di Amici 18

Nella puntata di oggi di Amici 2018/2019, abbiamo anche assistito a una polemica sollevata da Rudy Zerbi su Mameli, che non è piaciuto per nulla all’insegnante. Mameli non ha potuto esibirsi e, se la sua squadra dovesse perdere, finirebbe in sfida con un cantante esterno. Alcuni cantanti di Amici 18 (Daniele e Mameli in primis) rischiano molto. Riusciranno a superare le prossime prove?