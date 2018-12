Alessandro Casillo lascia Amici 18? Lo sfogo: “Mi sono rotto!”

Eliminazione a sorpresa di Alessandro Casillo? La sua preoccupazione

Futuro incerto nella scuola di Amici 18 per Alessandro Casillo? Il cantante è convinto che deve cercare di tirare il meglio di sé per convincere i professori di poter mantenere a lungo il banco. Non ha condiviso per nulla le scelte della sua squadra e teme che potrebbe essere eliminato a seguito di una sfida con un cantante più talentuoso di lui. Sicuramente il talent show di Canale 5 non si priverà di un concorrente come Alessandro. Le sue paure sono infondate. Ma, durante un animato confronto con Giordana Angi, ha fatto ben intendere che è sofferente per quello che la caposquadra ha scelto di fare e ha spiegato che potrebbe rischiare di uscire molto presto.

Scontro Alessandro Casillo – Giordana Angi: ecco cosa è successo

Dopo aver confrontato i brani dei cantanti della squadra Atene con quelli della squadra Sparta, Giordana è giunta a una conclusione: perderanno anche nella prossima puntata! Per questo ha deciso di rifiutare i brani assegnati dagli insegnanti per preparare altri scelti da loro stessi. Questa scelta, però, non è piaciuta affatto ad Alessandro, che ha perso le staffe: “Mi sono rotto! Non ho personalità… basta! Rifiuto tutti i brani assegnati”. Non gli è andata giù la mancanza di fiducia di Giordana nei suoi confronti. Giordana ha rincarato la dose: “Portiamo il nulla. Sembriamo tanti bambini”. Un attacco, questo, dopo quello a Miguel Chavez.

Gli ultimi gossip di Amici 18: i segreti dei concorrenti

Un clima diverso quello dell’altra squadra. Tra Tish e Alberto Urso ci sono sempre dei teneri momenti mentre Jefeo ha voluto divertirsi dando il suo numero di telefono alle fan (per poi pentirsene!). Ma ci sono anche altre news di Amici 2018/2019: il ballerino Marco ha confessato di esser stato sottoposto a un’operazione all’occhio mentre Daniel ha svelato i segreti sulla sua vita privata.