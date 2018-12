Amici, Giusy eliminata e Daniel a rischio: è polemica in studio, intervengono i prof

Giusy Romaldi eliminata da Amici 2018: una puntata movimentatissima, tutte le anticipazioni

La puntata di Amici 18 è stata molto movimentata e ha visto Giusy Romaldi eliminata dopo aver affrontato la sfida con il ballerino di danza latino-americana Gianmarco Galati. In studio anche alcuni professori hanno avuto da ridire su questa scelta e la stessa ragazza sembra essersi arrabbiata con tutti, compresi gli amici. Come al solito, la squadra Atene si è scontrata con la squadra Sparta e, come da due puntate a questa parte, anche in questa a vincere è stata la squadra capitanata da Giordana Angi. Ma vediamo subito tutte le anticipazioni del Vicolo delle News.

Anticipazioni Amici, la prima sfida e la polemica sull’immunità di Giusy

Dopo le polemiche sulla richiesta di espulsione per Mowgly e Marco si è passati alle sfide. La prima ha visto scontrarsi Giordana e Mameli contro Tish e Alberto, la seconda sfida ha invece visto opporsi Arianna e Mimmi, la terza infine Alessandro e Jefeo. 3 a 0 per la squadra di Tish che anche questa volta ha potuto tirare un bel respiro di sollievo. Dopo la prima fase della trasmissione è stata registrata la sfida di Giusy Romaldi contro il ballerino di latino-americano Gianmarco Galati. La ragazza aveva guadagnato l’immunità durante la settimana ma, siccome Miguel Chavez, a cui era stata regalata, si era rifiutato di averla i professori l’hanno spinta a fare lo stesso; anche la sua squadra lo ha fatto, e Giusy ha così rinunciato.

Giusy polemica con il giudice, anche Timor Steffens dalla sua parte: interviene Rudy

Peccato che questo le sia costato carissimo, visto che è stata eliminata con una motivazione ben precisa: la Romaldi, che si è fatta conoscere per una polemica in cui è intervenuta pure la De Filippi, è stata atletica e musicale ma non è stata precisa a livello tecnico. La ragazza ha protestato dicendo di non essere da meno rispetto a Gianmarco e lo stesso Timor è intervenuto per far ballare un secondo pezzo. Anche Rudy è intervenuto a suo modo dando a tutti degli ipocriti perché prima hanno regalato l’immunità a un’amica e poi l’hanno spinta a rifiutare. Giusy è rimasta malissimo per quanto accaduto, al punto che non ha voluto salutare neanche i suoi amici subito.

Tutte le anticipazioni sulla puntata del 15 dicembre: anche Daniel Piccirillo a rischio

La seconda sfida a squadre ha visto scontrarsi Giordana e Giacomo Eva, Miguel e Marco, infine Tish e Giacomo Eva. Anche in questo caso a vincere è stata la squadra di Tish. Tra una sfida e l’altra Maria ha chiesto ai ragazzi se avessero voluto cambiare componenti ma tutti hanno rifiutato. La puntata si è conclusa con la sfida di Daniel Piccirillo che per fortuna ha vinto e non si è parlato di molte cose emerse durante il daytime. Cose su cui però vi conviene aggiornarvi: avete letto ad esempio dell’ultimo racconto sul passato difficile del ballerino Marco? Vi siete informati sulla vita privata dello stesso Daniel che proprio nelle ultime ore ha parlato della persona per cui batte il suo cuore? E dello sfogo di Alessandro Casillo avete saputo? Amici 2018 insomma non è fatto solo di anticipazioni e di sfide: buona lettura!