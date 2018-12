Amici 2018 quinta puntata, grande polemica su Giusy: l’attacco della ballerina

Quinta puntata Amici 18: ecco cosa è successo

Quest’oggi, nella quinta puntata di Amici 2018, abbiamo assistito a una grande polemica: a quella riguardante la ballerina Giusy. È stata bersagliata dai professori perché ha accettato l’immunità. Secondo loro, avrebbe dovuto rifiutarla per dimostrare a tutti di saper fare bene quello che più la appassiona. Giusy inizialmente si è giustificata in questo modo: “Confermo l’immunità e non rinuncio perché sono stata male in questi giorni. Questa settimana non sono in grado di affrontare una sfida. Ho avuto l’influenza”. I professori sono riusciti però a farle cambiare idea. La più incisiva è stata Alessandra Celentano, ovviamente, che ha spronato la ballerina a superare sé stessa. Non lo avesse mai fatto!

La polemica su Giusy di Amici 2018/2019: la ballerina attacca!

“Il tuo nome è stato fatto da me e Timor – ha spiegato la Celentano –. Ho cercato di farti ragione sul fatto di prendersi le proprie responsabilità. Hai avuto l’esempio di Miguel, che ha ringraziato, ma ha poi detto che sono tutti sulla stessa barca. Cosa che non fatto Giusy. Dietro l’angolo ci sono molte zone oscure”. Giusy ha così deciso di rinunciare all’immunità: “Sono Giusy. Devo andare a casa? Vado a casa ma almeno sono io”. E la ballerina è stata poi eliminata! Il responso finale non le è però piaciuto: “Io accetto tutto, ho visto anche i professori, che… Ok, meglio che non parlo. Vado a casa. Volevo ringraziare i professori e vado via con gli attributi. Non mi fate parlare. Comunque sembravo meglio io di Gianmarco”. Il nuovo concorrente è un ballerino di latino-americano che potrebbe dar del filo da torcere agli altri allievi. E le anticipazioni del 7 gennaio ci rivelano che potrebbero esserci altri sorprendenti ingressi!

Giordana Angi in crisi: la sua squadra non vince mai!

Giordana sta avendo un brutto periodo: ha confessato di stare molto male. E oggi, nella puntata del 15 dicembre di Amici 18, è scoppiata in lacrime: “Non riesco a fare niente. Perdiamo sempre!”. E in effetti la squadra Sparta gli ha asfaltati anche questa volta. Seriamente a rischio il banco di Mowgly, ma anche quello di Marco Alimenti, che in puntata hanno rifiutato di indossare gli indumenti richiesti dalla Celentano. Timor Steffens ha inoltre speso della parole dure contro il ballerino. Daniel ha dovuto affrontare una sfida immediata e l’ospite della puntata è stato Marco Carta.