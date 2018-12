Mowgly eliminato ad Amici 18? La Celentano durissima: “Lascia la scuola!”

Mowgly lascia Amici 2018/2019? Alessandra Celentano chiarissima con lui

Alessandra Celentano è stata chiara: Mowgly di Amici 18 rischia grosso! Perché? Il ballerino vorrebbe non assolvere al compito assegnato dall’insegnante, ovvero quello di dimostrare alcuni esercizi di danza classica al pubblico del sabato. Pensa di essere ridicolo quando fa certi movimenti. La Celentano sa bene dei limiti di Mowgly – visto che è un breaker – ma non approva il suo atteggiamento: deve sottoporsi come gli altri suoi compagni all’interrogazione che dovrebbe avvenire sabato 15 dicembre. Mowgly è indeciso: accettare o rischiare di lasciare la scuola? Sì, avete capito bene. Il ballerino potrebbe abbandonare il talent show se dovesse rifiutarsi. Le parole di Alessandra Celentano non hanno bisogno di tante interpretazioni.

Amici 18, Mowgly non vuole ascoltare la Celentano

Oltre ad Alessandro Casillo (che pensa di essere tra i primi eliminati di Amici 2018/2019), anche Mowgly potrebbe rischiare di uscire dal programma. Questa è stata la motivazione del rifiuto del breaker di fare danza classica durante la puntata del sabato: “Non voglio esibirmi. Non voglio ridicolizzarmi. Ci sono per esempio Giusy e Arianna che non hanno mai fatto nessuna lezione con lei”. Parole, queste, che hanno infastidito la Celentano, che ha così risposto: “E allora esci dalla scuola! Questa è una lezione di danza! Dovreste tutti ringraziarmi per avervi detto prima quello che dovrete fare. Vi sto anche agevolando”. Attriti molto forti anche fra Marco Alimenti e Timor Steffens!

Concorrenti di Amici 2018/2019 in crisi: ecco cosa è successo

Mowgly continua comunque a non essere d’accordo con la professoressa: “Questo non è un compito, ma un obbligo”. Giordana Angi è invece contraria al provvedimento disciplinare che ha avuto e ha confessato di stare molto male per quello che sta succedendo. In crisi anche il cantante Daniel, che non riesce a memorizzare i testi delle canzoni… ma passa tanto tempo su Instagram per parlare della sua vita privata!