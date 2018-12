Amici 18, Giordana Angi in lacrime confessa: “Sto male davvero”

Le lacrime di Giordana ad Amici 2018/2019: cosa le è successo?

Giordana di Amici 18 è in crisi! Non avrebbe mai immaginato che l’esperienza nel talent show di Canale 5 sarebbe stata così dura. La sua passione per il canto non è cambiata, ovviamente, ma avverte una maggiore pressione su di sé. Pressione dovuta ai numerosi impegni da svolgere, pressione dovuta alla competizione (è a capo di una squadra che potrebbe perdere per tre volte di fila), pressione dovuta al provvedimento disciplinare subìto. La cantante ha ricevuto una punizione per aver infranto una regola: quella di stare nella propria camera dopo un certo orario. Questo le è costato alzarsi tutte le mattine prestissimo e cominciare a fare lezione alle 7.30.

Amici 18, Giordana spiega perché sta male

Dopo il secondo giorno di vera mattiniera, Giordana Angi è crollata: “Sto male! Stavo facendo la tinta in camera di Tish. Sono un orso. Dormo sempre prestissimo. Non mi merito questa punizione”. A mandare in crisi Giordana, anche il duetto con Mameli (sabato canteranno Il conforto di Tiziano Ferro e Carmen Consoli), che non la convince pienamente. Riuscirà a portare a casa il punto? Contro di lei avrà la quasi-coppietta vincente formata da Tish e Alberto Urso! Giordana ha mostrato un altro lato di sé, quello più fragile… e menomale perché, durante gli ultimi daytime, è stata sempre polemica, come quando ha scagliato delle critiche nei confronti del ballerino Miguel. Capendo comunque ben poco di danza.

News Amici 2018: tutto quello che sta succedendo nella scuola!

Un altro cantante che sta attraversando un periodo difficile è Alessandro Casillo che, dopo un’accesa discussione, ha capito che potrebbe essere uno dei prossimi eliminati. A rischio anche il posto di Mowgly, dopo le parole che ha detto alla Celentano. Che ne sarà invece dell’amatissimo Marco Alimenti? Quest’ultimo sta facendo molto parlare per alcune dirette fatte su Instagram durante le quali ha raccontato di una delicata operazione all’occhio.