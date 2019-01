Amici 2019, Rudy Zerbi commosso: “Non fatelo più”, il prof di canto stupito

Rudy Zerbi, ad Amici 2019 una grande soddisfazione

Rudy Zerbi su Instagram non parla solo di Amici di Maria De Filippi, Amici 2019 in questo caso, ma anche della sua vita e della sua famiglia, e in effetti più volte ha commosso i fan per i post che ha condiviso con loro e per le parole che ha scritto ad esempio sui suoi figli. Se dovessimo parlarvi di Rudy basandoci esclusivamente sul suo Instagram ne verrebbe fuori un ritratto completamente diverso da quello che in genere si abbozza del professore di canto; Rudy infatti ad Amici è spesso criticato per alcuni atteggiamenti e per altrettante scelte. Ecco perché i tantissimi messaggi ricevuti oggi lo avranno commosso.

Amici 2019, la lezione di Rudy che ha sorpreso i fan

Su Instagram infatti Zerbi ha spiegato che i tanti complimenti ricevuti per la lezione tenuta oggi ad Amici lo hanno davvero meravigliato. “Allora, ragazzi – queste le parole che ha usato Rudy – un messaggio per tutti. Grazie! Vedete gli occhi: sono rossi perché mi sono commosso e non sto scherzando. Grazie per tutti i complimenti sulla lezione di oggi ad Amici ma non fatelo più perché non sono abituato ad avere complimenti, per cui mi fate piangere”. Se pensate che il professore stesse scherzando vi sbagliate di grosso: Rudy era davvero soddisfatto per le cose che ha letto. In effetti nelle storie successive ha chiesto nuovamente se la lezione fosse piaciuta davvero e ne ha pubblicata una parte.

Amici di Maria De Filippi, le ultime news su Rudy e sul talent show

Non è peraltro la prima volta che vi parliamo di piccoli e grandi soddisfazioni trattando di Amici di Maria De Filippi: proprio ieri ad esempio Marcello Sacchetta ha annunciato di aver raggiunto un bel traguardo. E potremmo continuare all’infinito, visto che ne stanno succedendo di cose in quest’edizione, e no: non riguardano solo il corpo docenti (proprio in questi giorni si è saputo perché Garrison non insegna più). Riguardano anche il gossip puro, ad esempio le coppie nate nella scuola che – come Rudy – ci stanno regalando grandi soddisfazioni. Avete saputo ad esempio di una delle cantanti preferite di Zerbi?