Amici 2019, ecco perché Garrison Rochelle non insegna più nel talent show

Perché Garrison Rochelle ha lasciato Amici di Maria De Filippi?

Quando abbiamo scoperto che Garrison Rochelle non avrebbe più insegnato ad Amici 2019 ci siamo subito chiesti come mai un insegnante così apprezzato, che rappresenta da sempre la trasmissione assieme ad Alessandra Celentano, non fosse stato scelto per il cast. A prescindere da come siano andate le cose, cioè da chi ha deciso cosa, era evidente che ci fosse l’intenzione di cambiare qualcosa dopo l’edizione precedente che non era stata proprio il massimo in termini di ascolti. Certo, lo share discreto e non ottimo non poteva essere imputato a Garrison ma cambiare – si sa – talvolta fa bene.

Amici 2019, il motivo dell’assenza di Garrison spiegato su Instagram

A dirci qualcosa in più sull’assenza di Garrison da Amici di Maria De Filippi è stato l’aggiornatissimo Davide Maggio che in una sessione di domande e risposte su Instagram ha spiegato chiaramente il suo punto di vista. “Perché – ha chiesto a Davide un suo follower – Garrison non è ad Amici?”. “Perché – ha spiegato Davide – ad un certo punto un ricambio ci sta. Non l’hai visto nelle ultime edizioni?!”. All’inizio si parlava del fatto che Garrison fosse stato destinato ad altro all’interno del programma ma al momento non sappiamo nulla sul suo ruolo e se eventualmente farà la sua comparsa al Serale. Fatto sta che Davide Maggio è stato chiaro e che l’assenza dipende dalla necessità di cambiare.

Le ultime news su Amici 2019 e sul Serale

Continuano intanto a proliferare rumor e indiscrezioni su Amici: anticipazioni ghiottissime che vorrebbero due veri Big tra i giudici del programma e che sicuramente confermeranno un cambiamento rispetto al difficile meccanismo messo in piedi l’anno scorso. Siamo certi peraltro che la messa in onda non sarà di sabato e che, come già successo l’anno scorso, ma quest’anno di più, si darà spazio anche alla vita personale dei ragazzi; in effetti sono nate già diverse coppie e molte altre cose potrebbero succedere. D’altra parte dopo le ultime foto e news su Veronica e Andreas Muller possiamo aspettarci proprio di tutto.