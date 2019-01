Andreas Muller e Veronica Peparini fidanzati? Capodanno col botto per gli “Amici”

View this post on Instagram

Potrei parlare di quest’anno e dire talmente tante cose che il miglior modo che conosco per farvi arrivare i valore di ogni cosa accaduta é stare in silenzio e sorridere! Un abbraccio a mia mamma che non é qui con me a mio papá e ai miei fratelli. A tutte le persone a me care…e a chi non c’è più. Questo 2019 voglio solo volare alto! E tenermi stretto un tesoro che ho trovato…il mio tesoro. A buon intenditor poche parole. Auguri a tutti ❤️