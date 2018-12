Alberto Urso e Tish, lei si sbilancia e i fan impazziscono: “Il cuore sta esplodendo”

Tish e Alberto Urso, ad Amici tutti impazziscono per loro

Tra le tante ship di quest’anno ad Amici c’è quella di Alberto Urso e Tish che anche se non hanno confermato la loro relazione sembrano davvero essere fidanzati o per lo meno nel corso di una frequentazione. Vi ricordiamo che inizialmente i due si sono comportati da amici, o meglio da professionisti ai quali è stato affidato il compito di fare dei duetti a metà fra il pop e il canto lirico; dopo però le cose sono cambiate e i due si sono avvicinati sempre di più fino a far pensare a tutti che ci fosse qualcosa di più. L’ultimo post di lei in effetti sta facendo impazzire i fan.

Alberto e Tish, una storia social che piace

Dopo che Alberto ha postato la foto di lui con il suo cane, ricciolino come lui, Tish ha commentato con un “ricciolini” seguìto da un cuore. A quel punto le fan sono letteralmente impazzite e tra i tanti messaggi che hanno commentato è apparso a che uno che esprime un po’ lo stato di tutti i follower: “Ma che è successo in questi ultimi due giorni, che continuare a regalarci gioie? Il mio cuore sta un po’ esplodendo”. E pensare che l’ultima volta Alberto e Tish erano stati ancor più chiari con degli scambi di messaggi che avevano sorpreso proprio tutti. Questi due insomma sembrano essere lì lì a un passo dall’ufficializzare la loro relazione.

Amici, Alberto e Tish due cantanti candidati al Serale per la gioia dei più pettegoli

E al Serale, dove sicuramente finiranno insieme, visto che Maria De Filippi e il suo team ne sanno una più del diavolo (le ultime scelte lo dimostrano peraltro), potrebbero finire anche nella stessa squadra. Per la felicità di tutti noi che, non paghi delle rivelazioni sui ballerini professionisti, avremo materiale da approfondire per i prossimi mesi. E a voi piace la coppia formata da Alberto e Tish? Intanto vi lasciamo al post pubblicato da lui: