Angelo Recchia gay, coming out per il ballerino di Amici: “Ho pianto tanto”

Angelo Recchia fa coming out: il ballerino di Amici è gay

Angelo Recchia è gay. Il ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi ha fatto coming out poche ore fa dichiarando apertamente il suo orientamento sessuale. Tutto è accaduto sul suo profilo Instagram, dove il ballerino ha risposto a diverse domande dei suoi fan. In molti credevano in realtà che fosse omosessuale ma, a quanto ci risulta, il ragazzo non aveva mai parlato dell’argomento. Un bel gesto insomma anche perché alla domanda di un fan il bel ballerino ha risposto “Ho preferito vivere”. Sarà senz’altro un bell’esempio insomma per tutti.

Angelo Recchia gay, un bellissimo coming out per il ballerino

Angelo ha risposto a varie domande senza problemi, e la notizia farà senz’altro il giro del Web, visto che si tratta di uno dei principali ballerini professionisti di Amici. “L’ho vissuta in sordina – così Angelo ha iniziato a parlare della sua omosessualità – sino alla maggiore età, poi la vita ha parlato da sé. Ho pianto tanto fino a quel momento perché chi mi scriveva ‘Angelo ric**ione faccia da cog**one’ sul banco di scuola lo sapeva ancor prima di me! Non mi davano solo il tempo di urlarglielo in faccia”. Questa è solo una delle tante cose che Angelo ha detto sottolineando che i genitori non devono accettare nulla perché “sono genitori e non dittatori”.

Angelo Recchia non si nasconde: il ballerino di Maria De Filippi grande esempio

Proprio oggi vi parlavamo di alcune novità sulla storia di Emma e Biondo, e adesso siamo qui a parlarvi di un’altra bellissima notizia: Angelo Recchia è gay e non si nasconde come invece hanno fatto molti;anzi ha avuto il coraggio di dirlo a tutti e di rispondere con estrema naturalezza anche a domande molto intime. Non solo un bravissimo ballerino – ricordiamo tutti le sue performance e anche qualche coreografia – ma anche un bravissimo ragazzo. Ne sarà felice Maria De Filippi!