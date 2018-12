Emma e Biondo news, la coppia risponde così alle malelingue: un video parla chiaro

Emma e Biondo oggi: le news sulla coppia da Instagram

Le news su Emma e Biondo di Amici sono tutt’altro che negative. I due cantanti infatti dopo la scorsa edizione continuano a vivere felici la loro storia d’amore nonostante le continue voci di corridoio su una loro presunta crisi. Entrambi si sono conosciuti durante il talent show di Maria De Filippi e lì hanno inizialmente nascosto la loro liaison amorosa; successivamente però è saltato tutto fuori e la stessa Maria diverse volte ha scherzato sul loro rapporto. A dire la verità, eravamo piuttosto scettici sul fatto che due ragazzi così giovani avessero potuto frequentarsi anche dopo la fine di Amici: le cose invece stanno proprio così. Emma e Biondo stanno ancora insieme infatti e si amano alla follia. Le ultime storie Instagram pubblicate da lui lo dimostrano chiaramente.

Una cena romantica per Emma e Biondo: “Stai diventando romana”

In uno degli ultimi video infatti Emma e Biondo mangiano assieme e lui scherzosamente fa notare a tutti come finalmente la Muscat sia diventata una vera romana. “Stai diventando romana, eh – queste le parole di Biondo –? Perché mangi carbonara! Spaghetti, carbonara e pecorino! Ti guardo!”. A commento della storia in effetti il rapper scrive che “finalmente ha capito che il pecorino sulla carbonara è meglio del parmigiano”. Insomma i soliti momenti felici di una coppia che più volte ha dovuto far fronte alle voci delle malelingue. L’ultima volta in effetti i più pettegoli avevano davvero esagerato ed entrambi diedero una risposta chiara a queste voci di corridoio.

Le ultime news su Emma e Biondo: successi musicali per i due ex di Amici

Emma sembra aver davvero rapito il cuore di Biondo: il rapper si è mostrato con lei anche quando ebbe un infortunio che fece preoccupare i fan e in molte altre occasioni. Entrambi peraltro stanno continuando a imporsi nel mondo della musica, lui con il pezzo Tokio Hotel e lei con il duetto con Shade Figurati noi. Dopo Amici insomma per i due ragazzi va tutto a gonfie vele, e speriamo sarà sempre così. Alla faccia delle malelingue che comunque continueranno sempre a ipotizzare la loro rottura. Il mondo del gossip è anche questo!