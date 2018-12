Alberto Urso e Tish, a Natale un gesto che sorprende i fan: i due di Amici tenerissimi

Tish e Alberto Urso insieme: a Natale i due cantanti di Amici sorprendono i fan

I fan della storia d’amore tra Alberto Urso e Tish saranno senz’altro felici di sapere che i due cantanti di Amici 2018 non hanno alcuna intenzione di nascondere il loro affetto. Non sappiamo ancora cosa succederà tra i due nel corso del programma, soprattutto al Serale quando vivranno assieme nelle casette, ma al momento ci sono tutti i presupposti per dire che arriveranno solo notizie positive. Di cosa parliamo esattamente? Ci è bastato dare un’occhiata al profilo Instagram di Tish e ai commenti sotto alla sua ultima foto per capire che c’è qualcosa di molto gustoso che bolle in pentola. Veniamo subito al dunque.

Amici 18, Alberto e Tish sempre più affiatati anche durante le festività

Come sapete, Alberto Urso è entrato nella scuola nella prima puntata con l’approvazione di tutti i prof che forse lo avevano riconosciuto dopo la sua partecipazione a un altro importante talent show. Tish invece è entrata dopo aver fatto alcune sfide e, come Alberto, pur non avendo partecipato ad alcun talent show in precedenza, si è fatta notare per il suo talento e per la sua voglia di emergere e far bene il suo lavoro. D’altra parte con dei concorrenti come Giordana, Alessandro, Giacomo Eva, Mameli e qualche altro c’è davvero poco per cui star tranquilli. Entrambi avevano iniziato a stuzzicarsi sin da subito ma nessuno avrebbe mai immaginato che a un certo punto avremmo potuto parlare di storia o frequentazione in termini amorosi. Le cose invece sembrano stare proprio così.

Alberto e Tish di Amici, scambio di cuori su Instagram per i due cantanti

Proprio poco tempo fa vi abbiam parlato delle novità nella vita privata di Einar Ortiz e di ciò che sta accadendo invece a Emma Muscat e Biondo. Oggi invece siamo qui a farvi notare che sotto alla foto di Tish che vi stiamo per postare Alberto ha commentato mettendo un cuoricino che la piccolissima Tish ha subito ricambiato. Un bel gesto di Natale quindi che i fan, come potete ben vedere, hanno molto apprezzato. Vi piace questa coppia? A noi moltissimo! La foto la trovate qui di seguito: