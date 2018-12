Einar Ortiz e la fidanzata Valentina, coccole infinite dopo vittoria a Sanremo Giovani

Einar e Valentina fidanzati: coccole dopo la vittoria a Sanremo Giovani

Come tutti sapete, Einar Ortiz ha vinto Sanremo Giovani assieme a Mahmood. Cosa c’è di meglio da fare che coccolarsi con la propria fidanzata in momenti come questo? Niente ovviamente: l’amore è la misura di tutte le cose e capiamo bene che Einar abbia voluto festeggiare questo momento con Valentina, la sua tenerissima fidanzata che abbiamo avuto modo di conoscere anche durante Amici di Maria De Filippi. Se vi ricordate bene infatti Maria gli ha fatto una sorpresa durante una delle puntate del Serale lasciandoli incontrare in diretta. Un bel momento che ci ha fatto capire quanto Einar e Valentina fossero davvero innamorati.

Einar fidanzato, il cantante innamoratissimo passerà il Natale con Valentina

I due infatti passeranno il Natale assieme e a raccontarlo è stato proprio lui prima di annunciare a tutti che sarebbe stato ospite di Mara Venier oggi a Domenica in. “Dopo queste giornate piene di sorprese – queste le parole di Einar in una storia Instagram – si ritorna a casa per ricaricare le pile, festeggiare il Natale e poi ripartire a 100″. Un messaggio chiaro insomma su una foto altrettanto bella: nello scatto postato su Instagram infatti Einar si fa dare un bacio dalla sua Valentina. E non è neanche l’unica coppia di Amici che in questo periodo ha voluto condividere dei momenti d’intimità: avete letto di Biondo ed Emma?

Einar Ortiz a Sanremo 2018: tante emozioni per il cantante di Amici

Einar è sempre stato un cantante molto particolare: il suo bel timbro è spesso riuscito infatti a rendere belle le sue performance nonostante l’emozione abbia preso qualche volta il sopravvento. La speranza è che con queste dosi di coccole intense di Valentina e passando un bel Natale riesca a fare una bellissima figura anche sul palco dell’Ariston trasformando le sue emozioni in arte. Siete curiosi di vedere come se la caverà?