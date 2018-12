Amici 2019 giudici, al Serale due veri Big: tutte le anticipazioni sulla nuova edizione

Serale Amici 2019, tra i giudici due veri Big della musica italiana

I giudici del Serale di Amici 2019 potrebbero riservare molte sorprese, come del resto accade ogni anno visto che Maria De Filippi riesce sempre a trovare dei nomi eccellenti per la sua giuria. Quest’anno poi i ragazzi sembrano molto più bravi rispetto a quelli dello scorso anno e lo show potrebbe risalire anche in termini di share; non che lo scorso anno sia stato pessimo, chiariamoci, ma fate mente locale gli ascolti non furono brillanti, soprattutto se considerate che l’effetto diretta non ci fu. Quest’edizione peraltro dovrebbe vedere Amici spostato dal sabato alla domenica o a uno degli altri giorni della settimana; ci sono insomma tutti i presupposti affinché lo share torni quello di un tempo. Ma veniamo subito al dunque.

Amici 2019, tra i giudici del Serale Loredana Bertè e Marco Masini

Stando alle anticipazioni di Tvblog pare che tra i giudici del prossimo Serale ci saranno sia Loredana Bertè, un gran ritorno per il pubblico di Amici, sia Marco Masini, che assieme a lei è stato giudice nel programma Rai Ora o mai più. Al momento è impossibile pensare a un eventuale conferma da parte dei due, visto che siamo lontanissimi dall’inizio del Serale, ma non è azzardato dar credito a queste anticipazioni. Non si tratta solo dell’affidabilità di Tvblog: è che i nomi ci sembrano in linea con le scelte che Maria De Filippi ha fatto sinora, che in effetti hanno sempre coniugato popolarità con capacità di giudizio. E chi più di Marco Masini e Loredana Bertè sono conosciuti e al tempo stesso preparati? Se fossero confermati ne vedremo davvero delle belle.

Tutte le anticipazioni sul Serale di Amici 2019

Sul Serale di Amici 2019 non possiamo dirvi altro se non che sarà ricco di colpi di scena. Non solo riguardo al talento dei ragazzi; ad Amici infatti sono nate subito delle coppie e quindi il Serale si preannuncia ricco di sfide e di momenti romantici: elementi che, combinati tra loro, potrebbero davvero andare a beneficio degli ascolti. Di recente Amici sta facendo molto chiacchierare più per i gossip attorno ai suoi principali protagonisti che per le polemiche legate alle esibizioni: pensate ad esempio al recente coming-out di uno dei ballerini professionisti oppure alle ultimissime sulla vita privata di Emma Marrone. Non è roba da poco: un programma come questo non vive solo di sfide e talento ma anche di pettegolezzi. Per noi appassionati di gossip insomma è un invito a nozze!