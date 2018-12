Emma Marrone fidanzata? I fan ora lo sanno: l’ultimo messaggio che rivela tutto

Emma Marrone fidanzata? La cantante aspetta il principe azzurro

Emma Marrone è fidanzata oppure no? La risposta la sappiamo: che ci risulti infatti attualmente la cantante è single e vive serenamente senza un uomo al suo fianco. Così sembra almeno. Siamo qui per raccontarvi però di come Emma ha passato il 26 di dicembre, quindi la sera di Santo Stefano, guardando Cenerentola, uno dei cartoni trasmessi in TV in queste festività assieme a Biancaneve ecc. Dopo il bellissimo discorso fatto sull’omosessualità durante la trasmissione La mia passione la Marrone si è fatta notare per una battuta che potrebbe riguardare proprio il principe azzurro: la cantante infatti ha condiviso la scena in cui Cenerentola indossa l’ormai famosissima scarpetta.

La battuta di Emma Marrone sul principe azzurro

La Marrone ha commentato con una battuta che avrà fatto senz’altro ridere tutti: “Io calzo il 38, ma va bene anche 37.5. Se proprio ne vale la pena entro in un 36”. Non sappiamo se Emma abbia voluto far riferimento al fatto che il piede di Cenerentola sia piccolissimo rispetto al suo o se invece abbia voluto fare una battuta su un eventuale principino; il fatto che abbia detto “Se proprio ne vale la pena entro in un 36” ci fa pensare tuttavia che fosse una battuta proprio su un fidanzato che potrebbe arrivare per farle indossare la tanto ambita scarpetta. Ironia 2.0 insomma per una cantante che ha imparato a prendersi in giro dopo le tante delusioni ricevute e che ormai è senza dubbio una delle giovani artiste più talentuose e impegnate nel sociale di questi anni.

La vita privata di Emma Marrone: la coach è single ma attesissima

Emma insomma vive beata il suo essere single e tra una battuta e l’altra aspetta il suo principe azzurro. Chissà cosa pensa dei nuovi ragazzi di Amici che hanno iniziato storie d’amore sin dalle prime settimane di programma: pensate ad Alberto Urso e Tish che sono tra i più chiacchierati di quest’edizione. Il Serale di Amici è ancora lontano ed Emma magari potrà tornare a fare la coach: tra qualche mese quindi potranno scambiarsi dolci confessioni e consigli d’amore. Magari assieme ai nuovi giudici di quest’edizione!