Tish e Alberto news Amici 2019, una foto del tenore con Arianna confonde i fan

Alberto Urso e Tish, cosa c’entra Arianna? La foto della discordia

Tish e Alberto Urso di Amici 18 sono seguitissimi sui social network. I fan non si perdono nessun loro movimento. Per questa ragione l’ultima foto pubblicata tra le stories dal bel tenore li ha confusi. Invece di condividere i consueti scatti con Tish, ne ha pubblicato uno con Arianna Forte, la sensualissima ballerina di Amici 2019. Cosa significa questo? Molti hanno creato già dei castelli in aria, pensando che Alberto provi un reale interesse solo per Arianna; qualcun altro, invece, ci è andato più cauto, sostenendo che sono solo dei compagni. La verità è una sola… anche perché Arianna non è single nella maniera più assoluta!

Amici 2019, Tish e Alberto Urso continuano a stare insieme? La verità su Arianna

Possiamo affermare con certezza che la ballerina Arianna è fidanzata. Su Instagram pubblica spesso foto col suo ragazzo (e i fan di Daniel che sognano una storia tra i due devono mettersi l’anima in pace). Tra Alberto e Arianna, dunque, c’è solo una bella amicizia. E Tish – stranamente – non è gelosa per questo. Dopo aver visto foto e video di abbracci e baci tra Tish e Alberto Urso, pensavamo che tutti si fossero convinti che siano una coppia e invece basta un semplice scatto per scatenare il putiferio!

News Amici 18: ecco cosa sta succedendo a concorrenti e professori

Alberto e Tish di Amici 2019 continuano a stare insieme… a meno che non smentiscano tutto tra qualche minuto! Gossip e news su Amici non finiscono di certo qui, visto che Giordana Angi ha stravolto il suo look prima dell’inizio del programma e c’è stata una grande novità su Timor Steffens: lascerà il talent per una trasmissione olandese? Avremo dei chiarimenti solo con l’inizio di Amici 2019 fissato il 7 gennaio. Preparatevi a importanti cambiamenti e all’eliminazione di alcuni concorrenti… una nuova fase di Amici 18 sta per cominciare!