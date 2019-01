Giordana Angi stravolge il look prima di Amici 2019: ecco com’è adesso (Foto)

Giordana Angi capelli rasati: la cantante di Amici 2019 stravolge il suo look

Giordana Angi si è rasata i capelli! Col 2019, ha deciso di rendere ancora più corta la sua capigliatura. È pronta a portare sul palco di Amici 18 solo sé stessa e non le interessa minimamente se alcuni follower di Instagram la preferivano com’era prima: lei, in questo momento, ha sentito il bisogno di cambiare. Sì, perché è cominciato un nuovo capitolo della vita di questa giovane cantante, che presenterà presto ad Amici di Maria De Filippi il suo album di inediti. Giordana ha lavorato tanto per la realizzazione del suo CD, che contiene pezzi che raccontano della sua vita, del suo rapporto difficile col padre e di quegli amori che alle volte possono sembrare impossibili.

Cambiamenti in corso per Giordana di Amici 18: cosa le sta succedendo?

Il nuovo look di Giordana Angi ha spaccato i fan: c’è chi apprezza questo suo essere più aggressiva, chi invece vorrebbe vederla con lunghi capelli. Giordana si piace così. È quasi certo che la vedremo con i capelli rasati per tutto il suo percorso ad Amici 2019. Un anno, questo, che è cominciato con dei grandi cambiamenti per molti personaggi: avete visto cosa ha fatto ai capelli Benedetta Mazza? Giordana di Amici 18 ha sempre dato poco spazio a chi la critica e preferisce invece condividere i bei momenti che le permettono di passare i suoi fan. Ecco cosa ha scritto in una Instagram stories: “Leggere certe vostre lettere mi commuove nel profondo. Dà un senso a questo mio percorso. Dà un senso alla mia piccola musica. Grazie”.

L’incontenibile felicità di Giordana: novità su Amici 2019

Giordana Angi di Amici 2019 è felicissima per tutto quello che le è successo, anche se le è preso sicuramente un colpo quando ha letto la notizia del presunto abbandono di quella ballerina che lei ama alla follia! Si sta parlando molto anche di Timor Steffens: quest’ultimo lascerà Amici per un programma olandese? Abbiamo chiarito tutto per evitare inutili pettegolezzi.