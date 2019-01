Elena D’Amario lascia Amici 18? Preoccupazione dei fan, la ballerina risponde così

Amici 2019, Elena D’Amario ci sarà nel cast di ballerini professionisti?

Elena D’Amario è senza dubbio tra i ballerini professionisti di Amici 18 più amati. Per questo tutti vogliono sapere se ci sarà anche nel 2019! È capitato più di una volta che uno o più danzatori hanno abbandonato il talent show all’improvviso, per via di altri impegni lavorativi improrogabili (basti pensare ad Andreas Muller), e si teme che possa fare lo stesso Elena. Le didascalie delle sue ultime foto pubblicate su Instagram avevano fatto sorgere il dubbio che potesse davvero lasciare la scuola per continuare il suo percorso di studi e lavoro a New York. Dopo le continue domande dei suoi fan, Elena D’Amario ha deciso di dare una riposta precisa.

Il messaggio di Elena D’Amario e il viaggio a New York

La preoccupazione dei suoi seguaci è nata quando Elena ha pubblicato su Instagram una didascalia con cui ha parlato della “fine di qualcosa” e di “inizio di qualcos’altro”. Subito hanno ricondotto queste parole alla sua decisione di abbandonare Amici di Maria De Filippi. Ecco il post che ha scatenato il chiacchiericcio: “Mi piace scrivere, eppure quando arriva la fine/inizio di qualcosa non so mai selezionare, sintetizzare. Stanca ma carica […]. Un 2019 di rispetto, reciproco ascolto, di curiosità, crescita e piene risate. Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte del mio 2018 nel bene… e nel bene”. Qual è la verità? La ballerina professionista di Amici 18 è stata tempestata di messaggi da parte dei suoi fan e, per questa ragione, ha deciso di chiarire tutto con una Instagram stories: “Back”. Sì, Elena è tornata in Italia e farà sicuramente parte del cast di ballerini di Amici 2019!

