Jefeo fidanzato durante Amici 2019? Arriva la risposta del trapper

Jefeo fidanzata e vita privata: i segreti del trapper di Amici 18

Cosa si sa della vita privata di Jefeo di Amici 2019? Il trapper parla spesso di sé: i suoi fan, infatti, sanno tutto quello che gli succede perché è molto attivo su Instagram, dove posta spesso momenti della sua vita e racconta fatti legati al passato. Una domanda che non è potuta mancare è stata quella riguardante la sua ipotetica fidanzata: ha il cuore che batte per una ragazza? Nell’ultimo periodo erano circolate delle voci secondo cui il trapper avesse preso una cotta per una concorrente di Amici di Maria De Filippi, ma non si è saputo chi fosse. Adesso ha deciso di chiarire definitivamente la questione attraverso una Instagram stories molto attesa.

Jefeo ha una fidanzata? La risposta non si fa attendere

Dopo aver fatto preoccupare i suoi follower per il furto del suo profilo Instagram, Jefeo è ritornato a parlare con loro e, questa volta, della sua vita privata. A una fan che gli ha chiesto se è fidanzato o meno, il trapper ha risposto in questo modo: “No, non voglio”; e ha concluso la frase con uno smile con i dollari al posto della lingua. Significa forse che è concentrato totalmente sul successo e che non ha quindi né tempo né voglia di impegnarsi in una relazione seria?

Amici 2019 gossip: gli amori della scuola

Se il trapper Jefeo di Amici 18 ha detto chiaro e tondo di non essere fidanzato, sappiamo invece qualcosa di più su Tish e Alberto: i due hanno scritto nuove dediche pur stando lontani. In questi ultimi giorni, anche se la scuola di Amici di Maria De Filippi è temporaneamente chiusa, abbiamo scoperto nuove curiosità sui concorrenti. Avete visto, per esempio, la foto del ballerino Marco Alimenti da piccolo? Lui, Alberto, Tish e Jefeo continueranno di sicuro a essere i protagonisti delle news di Amici 2019!