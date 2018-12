Tish e Alberto Urso Amici 18, vacanze separate ma le dediche non mancano

Amici 2019, Tish e Alberto Urso: vacanze lontani ma dediche sempre presenti

Alberto Urso e Tish hanno trascorso le vacanze natalizie lontani. Ognuno con la propria famiglia. La nuova coppia di Amici 18 – così come l’hanno battezzata i fan- sta facendo chiacchierare anche in questo periodo, durante il quale la scuola è chiusa. Ma riaprirà molto presto. Nonostante siano lontani, una dedica scritta dal cantante lirico ha infiammato il cuore dei suoi follower, quelli che stravedono per questa coppia. Quattro semplici parole… ma che non passano inosservate: “Focused on my passions”. La sua prima passione è indubbiamente la musica (è ad Amici 2019 per realizzare il suo sogno di diventare un cantante al livello di Andrea Bocelli) mentre la sua seconda passione è legata molto probabilmente a Tish.

Rapporto a distanza tra Alberto e Tish di Amici 18 (almeno fino a questo momento!)

I fan di Alberto Urso lo hanno tempestato di domande, chiedendogli se la dedica fosse rivolta principalmente a Tish, ma il cantante ha preferito non rispondere. Dopo la scenata di gelosia e una litigata avvenuta fuori dalla scuola di Amici, abbiamo avuto la conferma che tra i due c’è davvero del tenero. A Natale, inoltre, non sono mancati altri indizi che ci hanno fatto capire che l’amore potrebbe presto sbocciare. Tish, invece, non ha fatto nessun riferimento ad Alberto col suo ultimo messaggio scritto su Instagram: “Ragazzi, per me è Natale fino all’ultimo di gennaio, ve lo giuro. Il Grinch mi fa un baffo”.

Natale e Capodanno di Alberto Urso e Tish

Alberto Urso è ritornato a casa per passare le festività con i suoi genitori: “Sempre bello passare il Natale in famiglia e con le persone che ti vogliono bene! Voi come avete passato il Natale?”; Tish ha potuto invece riabbracciare suo fratello: “Buon Natale a tutti! E finalmente dopo anni i due consanguinei riuscirono a farsi una foto carina”. Un 25 dicembre invece non proprio fortunatissimo quello del trapper Jefeo: gli hanno rubato il profilo Instagram!