Tish e Alberto hanno litigato fuori da Amici 18: “Non ci sopportiamo più”

Amici gossip, Alberto Urso e Tish litigano lontani dalle telecamere: ecco cosa è successo

Continuano a far parlare Tish e Alberto Urso di Amici 18! La quasi-coppia di cantanti è al centro delle ultime notizie di gossip per via del loro particolare rapporto: un tira-e-molla continuo, che non fa altro che alimentare la curiosità che i fan nutrono nei loro confronti. Non solo vengono seguiti perché sono tra i migliori della classe (ricevono sempre voti alti, soprattutto il tenore) ma anche perché tra loro ci sarebbe del tenero. Certo, non hanno ancora ufficializzato alcun fidanzamento, ma ci sono delle prove che dimostrano che una bella affinità c’è. È concreta. E ultimamente Tish non sta facendo nulla per nascondere il forte coinvolgimento per il tenore…

Tish spiega quello che è accaduto con Alberto

Avete visto la scenata di gelosia di Tish? Non le sono andati proprio giù alcuni comportamenti di Alberto Urso! E, dopo quell’episodio, i due si sono allontanati, come ha fatto sapere la cantante attraverso una Instagram stories: “Niente, ragazzi, non ci sopportiamo più”. Un periodo non proprio semplicissimo: “Compenso la mancanza di colori con i miei capelli”. Negli ultimi minuti, però, pare che ci sia stato un riavvicinamento tra i due cantanti: Alberto Urso ha pubblicato un video in cui Tish lo saluta con la mano… tenendo però il broncio.

A essere felicissima è Alessandra Celentano, che si sarebbe fidanzata, come ha fatto ben intendere il suo collega Rudy Zerbi. E sì, anche i professori di Amici 18 possono trovarsi al centro dei gossip! Oltre a Tish e Alberto, un altro concorrente della scuola che sta facendo tanto chiacchierare è Marco Alimenti, che ha dedicato una frase d’amore alla sua presunta fidanzata. Ce la presenterà molto presto? Alberto e Tish di Amici, invece, ufficializzeranno mai il loro fidanzamento?