Marco Alimenti fidanzato? Il ballerino di Amici 18 sorprende con una dedica

Marco Amici 18 fidanzata e vita privata: chi gli ha rubato il cuore?

Più passano i giorni e meglio conosciamo i concorrenti di Amici 2018/2019. Anche le curiosità sulla loro vita privata! Marco Alimenti è quello meno allergico al gossip e infatti, su Instagram, non è la prima volta che alluda a una presunta fidanzata. Marco di Amici 18 potrebbe avere una ragazza o al massimo qualcuna che sia riuscita a fargli perdere la testa. Altrimenti non si spiegherebbe l’ultima frase pubblicata sul noto social network! Cosa ci sta nascondendo Marco Alimenti? Si è forse preso una cotta per una ballerina di Amici di Maria De Filippi?

Il messaggio d’amore di Marco Alimenti che ha scatenato il gossip

È palese l’interesse tra Tish e Alberto Urso (la cantante si è persino lasciata andare a una scenata di gelosia!) così come è cristallina la voglia di Marco di Amici 2018/2019 di stare assieme a quella ragazza che gli ha rubato il cuore: “Cerco sempre di chiedermi il perché di certe situazioni. Ma poi capisco che l’importante è affrontarle, affrontarti. E farti mia”. Su Instagram tutte le sue fan si sono proposte come sue possibili fidanzate! E qualcuna ha chiesto chi è la fidanzata di Marco Alimenti: “Chi devi fare tua?”; “Devi dirci qualcosa, Marco?”; “Dedicata a?”.

Ma c’è anche qualcuna che ha ironizzato: “Lo sappiamo che ti riferisci alla Celentano! Vuoi conquistare il suo cuore. E prima o poi ce la farai”. Ci dispiace deludere tutti, ma Alessandra Celentano sembra proprio che si sia fidanzata da pochissimo! Un giorno, forse, il ballerino Marco Alimenti ci racconterà qualcosa di più sulla sua vita privata, come ha fatto il cantante Daniel. State pur certi che i gossip di Amici 2018/2019 non finiranno qua: sbocceranno dei veri veri amori nella scuola più famosa d’Italia?