Amici 18, Tish gelosa di Alberto Urso: lo sfogo inaspettato

Tish e Alberto Amici 2018/2019: scenata di gelosia della cantante!

Il gossip su Amici 18 è servito! Alberto Urso e Tish hanno dato altre prove della loro grande complicità. Adesso Tish ha fatto una scenata di gelosia che non è passata inosservata… Pur essendo molto riservata, la cantante ha attaccato il tenore per via di un suo atteggiamento che non le va proprio a genio: “Se vuoi dar valore a qualcuno, ma lo stai già facendo con tutti, io preferisco la sottrazione. Se agli altri dici ‘buongiorno’, a me devi dire ‘ciao’. Non mettere in aggiunta. Perché in aggiunta è peggio”.

Alberto Urso chiarisce tutto a Tish: le sue parole

Vi abbiamo parlato per primi del forte interesse reciproco fra Tish e Alberto Urso di Amici e adesso abbiamo avuto la conferma che la ragazza si è presa una mezza-cotta! Nonostante sia giovanissima, ha fatto un discorso da donna matura che non vuole essere considerata dal ragazzo che le piace come “una fra tante”. Desidera delle particolari attenzioni che Alberto non le darebbe. Poi però, accortasi dello sfogo, ha cercato di minimizzare l’accaduto dicendo che stava facendo un discorso generale. Ma il tenore non se l’è bevuta: “Ho capito che sei contro di me… Lo hai detto a me chiaro e tondo! Ma io faccio distinzione tra le persone”.

Gli ultimi gossip di Amici 18: novità su concorrenti e insegnanti

Dopo questa discussione, salterà la loro consueta colazione? Un’abitudine, questa, nata dal primo giorno in cui si sono incontrati ad Amici 2018/2019. Ma sapete che c’è anche un altro personaggio di Amici di Maria De Filippi che si sarebbe fidanzato? Stiamo parlando di Alessandra Celentano: ha pubblicato una strana foto su Instagram che ha fatto molto chiacchierare. Arrivati a questo punto, se volete sapere quello che succederà a tutti i concorrenti, non vi resta da far altro che leggere le nuove anticipazioni di Amici 18!