Amici 18, Jefeo disperato: profilo Instagram rubato e duro sfogo

Profilo Instagram di Jefeo di Amici 2018/2019 rubato: l’appello del trapper a chi lo segue

Un Natale non proprio sereno per Jefeo di Amici 18. Cosa gli è successo? Il suo profilo Instagram è stato rubato e tutte le sue foto cancellate. Per fortuna i suoi follower non sono scomparsi e a loro si è appellato per dare maggior visibilità al suo profilo. Soprattutto adesso che è stato svuotato di ogni contenuto. Ecco il suo messaggio scritto tramite Instagram stories: “Ragazzi, urgente! Qualcuno è entrato nel mio profilo e ha cancellato tutti i miei post. Ho bisogno tantissimo di voi. Tenete attivo il mio profilo con il ‘follow’ per non rischiare l’eliminazione del mio profilo. Cercheremo di risolvere il problema al più presto”.

Amici news, Jefeo contro chi gli ha rubato il profilo Instagram: il suo sfogo social

Diciamolo pure: il trapper Jefeo non ha un ottimo rapporto con la tecnologia. Recentemente ha reso pubblico il suo numero di telefono e questo suo gesto ha mandato il tilt il cellulare! Dopo aver chiesto aiuto ai suoi fan, Jefeo di Amici 2018/2019 si è scagliato contro chi gli rubato il profilo social: “Si vede che non avete nulla da fare: entrare nel mio profilo per cancellare tutto non cambierà nulla!”.

Novità e gossip Amici 18: cosa sta davvero succedendo fuori dalla scuola?

Ve lo abbiamo detto: Jefeo riserva sempre delle sorprese. Fuori e dentro la scuola di Amici di Maria De Filippi. Cosa gli capiterà la prossima volta? Verrà forse rapito dagli alieni? E mentre Jefeo è alla ricerca del “ladro di profili”, c’è stato un importante riavvicinamento tra Tish e Alberto Urso. Passeranno quindi un sereno Natale fatto d’amore… lo stesso varrà per Marco Alimenti e la sua presunta fidanzata?