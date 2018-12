Marco Alimenti Amici da piccolo: la foto del ballerino che sorprende i fan

Marco Alimenti foto da piccolo: la sorpresa del ballerino di Amici 18 ai fan

Marco Alimenti di Amici 2019 è sicuramente tra i concorrenti più amati di quest’edizione. Non solo perché è bello, ma anche perché balla… e pure bene! Sul suo conto non mancano mai notizie particolari, molte delle quali riguardanti la sua vita privata. Abbiamo infatti scoperto delle succulenti novità che non vi lasceranno di certo indifferente. Lo stiamo conoscendo meglio e il ballerino non è super-riservato, anzi: racconta spesso ai suoi follower di Instagram i momenti più belli e quelli più difficili della sua vita. Adesso ha sorpreso tutti pubblicando una sua foto quando era molto piccolo. E diversissimo da adesso.

Marco Amici 2019 da piccolo, il messaggio

“Ecco un piccolo Marcolino durante uno dei suoi primi book fotografici! Che pupo che ero! Meglio prima o adesso?”. Domanda retorica. Le fan innamorate pazze di lui gli hanno detto che è molto meglio adesso, che è più maturo e che ha degli occhi più espressivi. Marco ha fatto strage di cuori, ma qualcuna si è infastidita – e non poco – quando ha sentito parlare per la prima volta dell’ipotetica fidanzata di Marco di Amici 18. Si conosce il suo volto? O almeno il suo nome? Marco le rivolgerebbe spesso dei pensieri d’amore. Si sta parlando molto anche delle novità riguardanti la vita privata del trapper Jefeo…

Gossip Amici 18, le ultime curiosità sugli allievi della scuola

Conosciamo sempre più curiosità sui concorrenti di Amici 2019. Quest’anno più che mai l’attenzione è rivolta alla loro vita privata e le Instagram stories facilitano nello scoprire quello che non emerge durante le varie puntate televisive. Ad esempio, si è capito che tra Tish e Alberto Urso c’è del tenero, ma non molti sanno quello che è successo ultimamente fra i due! Salterà fuori anche qualcosa su Marco Alimenti? Magari, dopo la foto di lui da piccolo, pubblicherà quella con la fidanzata?