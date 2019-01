Alberto Urso e Tish, baci e coccole prima di Amici 2019: Jefeo mostra tutto! (Foto)

2019 magico per Tish e Alberto di Amici 18: l’amore è arrivato davvero?

Baci e coccole per Tish e Alberto Urso di Amici 2019! I due cantanti hanno sorpreso ancora con delle tenere Instagram stories, dove è comparso anche Jefeo: quest’ultimo ne ha realizzata una pizzicando Alberto e Tish nel momento di un abbraccio. Non si nascondo più e quindi si può parlare di amore? Nessuno dei due vuole sbilanciarsi, ma è chiaro come il sole che ci sia una forte affinità. E che non sono dei semplici amici. Sono state già create delle vere e proprie fanbase per questa coppia di Amici 18 e crescono sempre di più: sì, perché i due quasi-piccioncini stanno facendo sognare, soprattutto durante queste vacanze. Si sono separati per alcuni giorni, per poi riabbracciarsi proprio oggi, lasciandosi andare a slanci di affetto.

Abbracci e baci di Alberto e Tish: Jefeo li pizzica insieme!

Dopo la scenata di gelosia di Tish per via della scelta di Alberto di mostrare il fisico, adesso la cantante ha messo tutto da parte per poter vivere un bellissimo 2019 con lui. Non appena si sono incontrati, Tish ha pubblicato una Instagram stories in cui Alberto la bacia sulla testa e ha commentato il tutto in questo modo: “Guardate chi ho trovato!“. Il trapper Jefeo – che ultimamente ha avuto un brutto problema – ne ha pubblicata un’altra in cui si vede chiaramente quanta sintonia ci sia tra Alberto e Tish di Amici 18!

Amici 2019 gossip: ecco cosa c’è da sapere su Tish e Alberto Urso

L’incontro tra Alberto Urso e Tish era stato rimandato per via del ritardo fatto dal treno della cantante. Ecco cosa ha scritto su Instagram: “Ciao, sono ancora in treno. Manca ancora tanto e ci sono ancora bambine che urlano. Ho il mal di testa. Voglio farmi una doccia e mi viene da vomitare perché so che mi aspetta la metro da 45 minuti”. Stiamo scoprendo sempre più curiosità sui concorrenti di Amici 2019: avete visto, tra le tante cose, la foto da piccolo di Marco Alimenti? Ma quanto è cambiato?